Jorge Lorenzo podrá participar con Honda en los test de Valencia y Jerez

Después de anunciarse su fichaje por Honda, había dudas sobre si Jorge Lorenzo estaría o no en los test de noviembre con su nuevo equipo. Finalmente, el piloto mallorquín estará tanto en Valencia como en Jerez, los dos test previstos para noviembre, aunque su contrato con Ducati expira el 31 de diciembre de este año. Así pues, tan solo cuarenta y ocho horas después de disputar su última carrera con la marca italiana, Lorenzo estará al manillar de la Honda RC213V.

Según informa motorsport.com, Ducati no podrá evitar que Jorge Lorenzo tome parte en los test de pretemporada. De esta forma, no se repetirá la situación que tuvo lugar en 2016 cuando, en su transición de Yamaha a Ducati, la marca nipona prohibió al piloto mallorquín tomar parte en las test privados que casi todos los equipos de la categoría llevaron a cabo en Jerez. No obstante, Lorenzo si pudo subirse unos días antes a la Ducati en Valencia. En esta ocasión, al tratarse de test oficiales, Ducati no podría negarse a que Jorge Lorenzo se subiese a la que será su moto durante las próximas temporadas.

El resto de pilotos que cambian de equipo tampoco tendrán problemas para participar en estas pruebas. Es el caso de Andrea Iannone y Johann Zarco, que cambian de Suzuki a Aprilia y del Tech 3 a KTM, respectivamente, y podrán estar con sus nuevos equipos tanto en Valencia como en Jerez. Menos problemas tendrá Danilo Petrucci, que cambia de equipo pero no de marca y da el salto al equipo oficial de Ducati, por lo que, obviamente, también estará en los test. Sin embargo, el foco estará sobre los rookies Joan Mir (Suzuki), Miguel Oliveira (KTM) y Pecco Bagnaia (Pramac) , que durante esas pruebas tendrán su primera toma de contacto con la MotoGP.

Los últimos test del año tendrán lugar el 20 y 21 de noviembre en Valencia, en el Circuito Ricardo Tormo, y el 28 y 29 de noviembre en el Circuito de Jerez Ángel Nieto.