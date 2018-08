Jorge Lorenzo: “No descarto dar un paso adelante”

Google Plus

El año que viene Jorge Lorenzo no correrá con Ducati sino que lo hará con Honda, pero antes de dar comienzo a la temporada 2019, tendrán lugar los test de Jerez y Valencia, unos test en los que el mallorquín podrá tomar partido y de los cuales ha hecho referencia tras los entrenamientos de hoy en Austria. “Me he enterado por la prensa", confirmó Lorenzo.

La marca italiana ha dado permiso a Jorge para poder llevar a cabo las sesiones de test de finales de año, por lo que el español se ha sentido agradecido. "No me han comunicado nada de esto. Es una buena noticia para mis intereses evidentemente y demuestra la deportividad que tienen. Estoy muy contento", ha dicho Lorenzo.

En el primer día de entrenamientos libres en el GP de Austria las Ducati han marcado la diferencia con el resto de marcas, y es que Dovizioso ha marcado el mejor tiempo de la primera tanda en seco, seguido de su compañero de box. Mientras que por la tarde las Ducati encontraron rival, el futuro compañero de equipo de Jorge Lorenzo, Marc Márquez, que acabó siendo el más rápido de por la tarde.

Las Ducati en pista. Foto: zimbio

“He visto a Marc muy fuerte, con mucha confianza. No puso goma nueva, por eso ha rodado medio segundo más lento que nosotros. Tampoco creo que con ella hubiera podido ir más rápido que Dovizioso. Las fuerzas están bastante igualadas entre las dos Ducati e incluso con Marc y Petrucci", ha comentado el todavía piloto de Ducati.

Lorenzo ha finalizado la primera jornada de entrenamiento a libres segundo, y con esperanzas de mejorar en la segunda. “Hay puntos a mejorar, pero no descarto dar un paso adelante. Lo positivo es que en seco cada vez me encuentro más cómodo, y lo mejor es que aún tenemos margen, sobre todo en las frenadas. Tenemos una base bastante buena y eso me permite empezar desde el primer entrenamiento con tiempos bastante buenos. Con poca agua decidimos salir por si mañana llueve y nos habría gustado rodar más en seco", zanjó el mallorquín.