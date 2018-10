Héctor Barberá, nuevo piloto del Puccetti Racing

El futuro de Héctor Barberá ya no parece tan negro. Después de que Sito Pons prescindiera del piloto de Valencia tras el problema que tuvo incumpliendo las normas generales del tráfico, parecía que Héctor no volvería a competir en lo que resta de 2018, o al menos en la categoría de Moto2. Han habido muchas semanas sin noticias pero esta semana ha llegado el bombazo: Barberá es nuevo piloto del Puccetti Racing en World Supersport, la segunda categoría del mundial de las motos de serie.

Esta noticia a su vez cerraría puertas para otros pilotos. En primer lugar para Sheridan Morais, el que parecía ya piloto permanente en la Kawasaki ZX-6R que hasta la cita de Aragón pertenecía al cinco veces campeón del mundo de Supersport y ya leyenda del campeonato Kenan Sofuoglu. Esto indica que Morais se queda sin sitio –aunque Manuel Puccetti declaró que su contrato era hasta Misano- y que Barberá será el compañero de Hikari Okubo para las carreras de Portimao, Magny-Cours, Argentina y Qatar donde finaliza la temporada.

Este asiento tenía otra 'novia', Jules Cluzel. Sin ninguna confirmación a día de hoy, el NRT (actual equipo del piloto francés y de Thomas Gradinger) tiene todos los boletos para desaparecer inminentemente sin ni siquiera opción a terminar la temporada 2018, por lo que se rumoreaba que Cluzel podía ser el que ocupara la bacante del Puccetti y así seguir en la lucha por el campeonato donde se encuentra segundo a sólo 5 puntos del líder, Sandro Cortese.

Héctor Barberá sobre su nueva moto | Foto: Kawasaki Puccetti Racing

Tras esta noticia, Héctor Barberá podrá probar su nueva montura en el circuito de Imola a modo de test para poder conocer mejor la Kawasaki. El de Dos Aguas está muy contento de volver a pista: "Estoy muy motivado y ansioso por volver a la pista gracias al Kawasaki Puccetti Racing. He podido visitar la sede central del equipo y he visto cómo trabaja el equipo, sin duda es un equipo ganador. Manuel me está dando una gran oportunidad y me gustaría corresponderle con buenos resultados. Quiero ganar y estoy estrenando duro para conseguirlo. Estoy muy feliz. Creo que tanto el equipo como yo estamos en una situación parecida, tenemos experiencia y el potencial para hacerlo bien. Me gustaría dar las gracias a Manuel y a Kawasaki por ayudarme a recuperar la confianza en mi mismo en un momento muy importante para mí", compartía agradecido el piloto valenciano.