Jorge Martín: "Hay que ser optimista, está todo en la mente"

Jorge Martín ha hecho de su actuación de hoy una heroicidad: correr con la muñeca recién operada -exactamente 8 días han pasado desde su operación- y además de todo subir al podio. Esto también hace recordar a lo que realizó el pasado año cuando volvió a subirse a su moto un mes después de partirse el pie derecho en Sachsenring tras un highside por el que subió al podio austríaco llorando de dolor y satisfacción a la vez.

La estrategia inicial del piloto español era hacer la toma de contacto con su moto para medir el dolor en la FP1 pero sobre todo no salir a pista si la lluvia aparecía, siendo en la tercera sesión de entrenamientos donde hacía acto de presencia para la categoría pequeña, así que Jorge decidió no salir. "Es algo alucinante. Estaba haciendo planes para ver qué hacía el fin de semana. No veía ninguna posibilidad de estar, no movía la mano nada”, aclaraba el piloto a lomos de una Honda.

Además, fue una semana dura para el de San Sebastián de los Reyes. "El miércoles fui a ver al doctor, me animó mucho y me dio mucha confianza. Cada día he mejorado mucho y hay que ser optimista. Es la única opción, está todo en la mente. He aprendido mucho de está lesión y espero poder aprovecharlo en el futuro", contaba acerca de los pocos días que separaban el GP de Brno y el de Austria.

Jorge Martín, a doce puntos de Bezzecchi | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

A pesar de todo lo negro que Martín veía eso de estar presente en Austria y después de eso colocarse delante en la clasificación en la carrera, dio una clase magistral de coraje y ambición y no sólo logró quedarse a 78 milésimas de la pole position, sino que se ha subido al podio: “Tercero aquí es algo increíble con estas condiciones. Tenía un problema frenando, porque se me levantaba mucho la moto y tenía que empujar más con los brazos. Pero donde sufría más era en las dos curvas a izquierdas. Creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo; y los doctores para estar aquí, es algo que jamás habría imaginado”, exponía gratamente sorprendido.