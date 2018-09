La Firma VAVEL MotoGP del GP de Austria: Lorenzo volvió a sacar su martillo

Ducati sigue haciendo pleno. Spielberg sigue siendo su terreno por excelencia. Desde que Austria ha vuelvo a acoger un gran premio desde hace tres años, la marca italiana ha sabido imponerse en todas las situaciones. Andrea Iannone, Andrea Dovizioso y, ahora, Jorge Lorenzo. Tres han sido la carreras que se han disputado en el Red Bull Ring y tres que ha ganado Ducati. Y todo esto contando con el ritmo creciente de Honda en las últimas temporadas. Pero ellos siguen teniendo algo más.

Jorge Lorenzo, golpe de autoridad

También son tres las victorias que Lorenzo ha sumado ya con Ducati en esta temporada. El mallorquín se mantuvo un poco al margen durante los entrenamientos, aunque en la clasificación sacó todo de si, incluso llegando a pensar que podría sacarle la segunda pole consecutiva de Márquez en el circuito. Sabía que tenía ritmo y que la elección de los neumáticos iba a ser clave para la prueba, una cuestión que a su compañero, Andrea Dovizioso, le costó caro con un tercer puesto que le supo a poco.

La prueba comenzó con un claro dominio de Marc Márquez. El líder del mundial quería sacarse esa espinita que, al final, sigue teniendo clavada. El Red Bull Ring sigue siendo el único trazado del mundial que se le resiste al de Cervera. Este año vio en pista la posibilidad más clara para llevarse ese primer triunfo, hasta que apareció la Ducati de Lorenzo. Su próximo compañero de equipo recortó la distancia que les separaba a un ritmo impresionante, sobre todo teniendo en cuenta las vueltas rápidas que marcó el de Honda, venciendo incluso el récord de la pista que sustentaba Johann Zarco desde el pasado año.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Lo siguiente fue una batalla mano a mano que hizo sufrir a todo aficionado. La pista austriaca se convirtió en protagonista y primer espectador de un baile constante de posiciones, con momentos de alto riesgo. Si uno atacaba, el otro devolvía. Una lucha de titanes que no percibían otra cosa que una victoria para su equipo. Incluso casi llegan a tocarse en la recta de meta, a más de 300 km/h.

Finalmente el mallorquín pudo imponerse ante el líder del mundial, quien quiso intentar en la última curva un adelantamiento similar al que el año pasado protagonizó con el otro piloto de Ducati, Andrea Dovizioso, cruzó la línea de meta en tercer lugar y siendo el principal espectador de la batalla por la primera posición. El fin de semana acabó siendo redondo para la marca italiana, que viajará a Silverstone con dos victorias consecutivas y sus dos pilotos en el podio.

Yamaha, hundida en su mayor crisis

No es noticia que el Red Bull Ring no es un circuito afín a la marca de los diapasones, pero su actuación este fin de semana estuvo muy por debajo de sus posibilidades. Yamaha sigue viviendo en su box una de las peores épocas de su vida, sin ganar una carrera desde hace algo más de un año. Ambos pilotos están cansados de pedir novedades que puedan curar esas heridas tan profundas, pero la marca parece hacer oídos sordos ante tales réplicas. Mientras tanto, Valentino Rossi ha confirmado por fin lo que todo el mundo se esperaba: el problema viene del motor.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

“Para mí, el chasis es bueno. No sólo es cuestión de electrónica, también es del motor. En los circuitos se ve que Ducati y Honda cambiaron mucho. Es una combinación entre motor y electrónica, pero no sé decir el porcentaje”, comentaba 'El Doctor' durante en Gran Premio de Austria. Por otro lado, Maverick Viñales sigue mostrándose hundido ante tal situación, de la cual se siente cada vez más decepcionado, fuera de la polémica que ha surgido entorno a su relación con Ramón Forcada: “Es imposible disfrutar. Yo no disfruto yendo el 12°. Tenemos más problemas que no sólo los sensores. Para mí, más que probar, es importante encontrar una buena configuración”.