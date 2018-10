Force India recibirá un trato preferente de la Fórmula 1

Force India entró en concurso de acreedores hace unas semanas, y después de que la FIA le diese un nuevo lugar en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica con el nombre Racing Point Fórmula 1, se esperaba que pudiera mantener sus ingresos por derechos comerciales, aunque tendría que esperar dos años para obtener dinero por premios, algo que sucede con cualquier equipo nuevo y se conoce como Columna 1. No obstante, se prevé que sigan obteniendo los ingresos, aunque esta medida requiere de la aprobación del resto de equipos de la parrilla.

Haas ha sido uno de los primeros en quejarse, ya que no pudo recibir decenas de millones de dólares de ingresos cuando entró en la Fórmula 1 en 2016, por lo que ha tenido que esperar dos años. Otmar Szafnauer, director de Force India, comprende las quejas de otros equipos, aunque opina que deben tratar a su equipo de forma diferente. "Lo entiendo por qué es un nuevo participante y debe terminar entre los diez primeros durante dos años seguidos, para comenzar a obtener la Columna 1", comentó a Motorsport. Continuó explicando que en el pasado, cuando un equipo entraba en la competición, no tenía los recursos suficientes para ingresar dinero y estaban al borde de quedarse fuera de la Fórmula 1, pero Ecclestone no quería eso.

"Quería diez equipos sólidos. Entonces, Bernie pensó: si puedes sobrevivir dos años sin dinero, luego, en el tercero, recibes dinero, entonces no hay dudas de que puedes sobrevivir. Lo hizo para los nuevos participantes", añadió Szafnauer. También alegó que su equipo lleva 25 años compitiendo, no es un nuevo competidor y opina que no hay dudas sobre su superviviencia en un futuro. "Hace 25 años cuando entró probablemente ya pasó por eso. Entonces, ¿por qué hacerlo dos veces?", se preguntaba.

Además, también le preguntaron sobre si otros equipos tendrían los mismos privilegios que Force India si deciden hacer algo similar en un futuro: "No lo creo. Esto ha sucedido una vez en nuestra vida. No es como un precedente que el próximo año pueda suceder repetirse. No va a suceder". Por otro lado, continuó explicando que las reuniones con otros equipos habían sido positivas, ya que algunos no tenían conococimiento de lo que sucedió más allá de lo que se puede leer en la prensa o se rumorea en el pitlane, por lo que opina que era importante para Lawrence Stroll, el propietario del equipo, explicar este proceso y los costes, que asegura que eran muy altos. "Algunos de los equipos decían que el consorcio consiguió que este equipo fuera realmente barato, pero no fue así", comentó.

Ross Brawn, director general de la Fórmula 1, también ha dado su opinión y piensa que salvar al equipo ha sido un momento importante para la historia de este deporte, y en ello han contribuido la FIA y los nueve equipos restantes de la parrilla. "Fue importante por el bien del deporte, por su credibilidad interior y a los ojos del mundo exterior, y sobre todo por los cientos de empleados del equipo y sus familias que estaban preocupados por la seguridad laboral", concluyó.