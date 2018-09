La llegada de Alonso a la IndyCar, en punto muerto

La ambición de Fernando Alonso es desde hace tiempo la triple corona. Con LeMans y Mónaco en el bolsillo, la Indy500 es el siguiente paso lógico en el ascenso del asturiano al edén del motorsport.

La participación del piloto de 38 años en la IndyCar vendría, salvo sorpresa, a través del equipo McLaren Indy, un equipo que nacería en 2019 con el objetivo de llenar su palmares de unas victorias que el equipo necesita tanto o más que su piloto estrella.

Los primeros pasos en falso que ha dado McLaren en su incursión en esta categoría han sido al buscar un piloto con experiencia y calidad contrastadas, como son Scott Dixon y Will Power. Unos pilotos que finalmente han declinado la oferta y han decidido quedarse en sus respectivos equipos, Roger Penske y Chip Ganassi Racing.

Esto abría una nueva vía para Alonso y McLaren: unirse al equipo Andretti, que ya cuenta con 4 monoplazas y un rendimiento que ha permitido a Alexander Rossi luchar por el mundial hasta la última prueba en el circuito de Sonoma.

En la IndyCar hay 2 únicos fabricantes de motores, Chevrolet y Honda, que dota de motores al Andretti y cuyo presidente en la division de Santa Clara declaraba: "Tener a Alonso como piloto sería un beneficio obvio para cualquier equipo o constructor. Nuestros acuerdos de alquiler de motores se hacen entre HPD y equipos específicos. Varios de nuestros equipos en la IndyCar ya tienen acuerdos con nosotros de cara a 2019, y estamos operando cerca del límite de nuestra capacidad máxima todo el año para proveer adecuadamente de motores potentes y fiables para todos nuestros equipos. Estamos negociando con varios de los habituales y posibles equipos para 2019, y esas negociaciones están en marcha", lo que podría imposibilitar la llegada de McLaren al equipo Andretti por esa supuesta falta de motores.

"Todas estas cosas van paso a paso", dijo. "Estamos casi al completo con los equipos que tenemos ahora. Dicho esto, tener a Alonso en el campeonato IndyCar, alguien reconocido como uno de los mejores pilotos del mundo, atraería una gran atención por parte de la prensa. Creo que tenerle en el campeonato más competitivo del mundo sería fantástico".

Alonso en su participacion en la Indy500 de 2017 | Foto: @McLarenIndy

"Ahora, creo que sería un poco prematuro porque personalmente no sé que planes tiene ahora, si es una temporada completa en IndyCar o Indy500 solamente. Sé que hay ciertos conflictos al estar corriendo en el WEC. Yo lo dejaría estar, esperemos a ver qué idea tiene y en ese momento actuaremos en consecuencia".

Repreguntado por ello, St. Cyr añadió: "Decir que no hemos negociado sería equivocarles. Pero de nuevo, no quiero hacer una noticia cuando no hay nada que diga que Alonso viene a la IndyCar en este momento… creo que cuando Alonso decida, nosotros decidiremos también qué podemos y qué no podemos hacer… Sé que es una respuesta evasiva, pero también es una pregunta hipotética en la que no quiero entra ahora".

Toda esta polémica viene alimentada por las criticas de Alonso a Honda mientras la marca montaba motores a McLaren F1 entre 2015 y 2017, así como el hecho de que Toyota es el equipo al que el asturiano pertenece en el WEC, teniendo una gran rivalidad con Honda en el mercado japonés.

Es por ello que el embarque de Alonso en el campeonato américano no se puede dar por hecho, pues aún hay muchas decisiones importantes y de base que deben de tomarse antes de que el asturiano pueda decidir que quiere continuar su legendario camino.