Previa de Williams en el GP de Rusia: ¿salvar la honra?

El equipo de Grove parece que ya ha dado por perdida esta temporada para centrarse de lleno en la siguiente. Es un hecho, porque no es que no hayan levantado cabeza, ni siquiera la han asomado y eso se nota en los resultados. En el pasado Gran Premio de Singapur volvieron a quedar fuera de los puntos, aunque Sirotkin puso algo de emoción con su actuación. Por su parte, Stroll sigue a lo suyo, pensando en el futuro lejos de Williams.

Lance Stroll, absorto en sus pensamientos

Stroll en las estrechas calles de Singapur/ Getty Images

Poco o nada le importa lo que suceda hasta final de temporada. Esa es la realidad de Lance Stroll, que recrea en su cabeza cómo será el curso que viene en Force India, gracias a la compra de la escudería por parte de su padre, Lawrence Stroll. Y quién sabe si no baja de su bólido a Esteban Ocon antes de que acabe la temporada.

En lo concerniente a la cita de este fin de semana en Rusia, el piloto recuerda su actuación el pasado año. “El año pasado, en la calificación, casi llegué a la Q3, pero no pude hacer la vuelta de calentamiento que quería, y aquí es importante que el neumático funcione correctamente”, dijo en declaraciones para la web corporativa de Williams para después añadir que está “seguro de que será un gran fin de semana para el equipo”.

Sergey Sirotkin, a divertirse en casa

Sirotkin pugna con Pérez/ Getty Images

Sirotkin ha llegado a su particular cita del año al correr como local. Tiene muchas ganas y hambre después de exprimir su monoplaza en el Marina Bay, donde tuvo un rifirrafe con Checo Pérez que acabó con el abandono de este último. Eso sí, el ruso no hizo nada del otro mundo para recibir semejante topetazo del mexicano. El resto de la carrera fue un suplicio que finalizó con un decimonoveno puesto. Pero motivación no le falta.

“Mi carrera en casa siempre es buena, pero como cualquier cosa en la vida, hay altibajos. Obviamente es un placer competir frente al público local”, comenzó Sirotkin, quien, al igual que su compañero de box, cree que será un buen fin de semana. No obstante, la ocasión le obliga a dar más de lo que puede ofrecer su coche: “Habrá mucho trabajo por hacer, mucho más que en comparación a otros fines de semana”.

La luz al final del túnel

Cinco carreras es lo que restará, después de la de Rusia, para finalizar el campeonato. Para algunos, como Vettel, es una mala noticia, pero para otros como Williams es lo mejor que puede pasar. Que lo llamen el pitido final del partido o la campana, pero los de Grove necesitan con urgencia el parón invernal para restructurarse. Y de paso diseñar un coche que esté a la altura de las circunstancias. Lo importante, la unidad de potencia, ya lo tienen, ahora solo les queda finalizar lo más honradamente posible y hacer un buen trabajo de cara a la temporada que viene.

En el apartado de pilotos tienen dos grandes bazas con Rober Kubica y Esteban Ocon, que podría quedarse sin asiento para 2019. Lo extraño es que ninguno de estos dos pilotos sean de su agrado…