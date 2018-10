Dovizioso marca el mejor tiempo del día en Buriram

Andrea Dovizioso ha terminado un viernes más como el piloto más rápido de toda la parrilla de MotoGP. El italiano completó la primera jornada en Tailandia con un tiempo de 1:31.090, dejando a cuatro pilotos separados en una décima aunque con Marc Márquez como el piloto con el ritmo más constante de cara a la carrera.

A pesar de la mala situación por la que Yamaha está pasando, ambos pilotos oficiales se mantuvieron en lo alto de la tabla de tiempos durante los dos primeros entrenamientos. Maverick Viñales fue el primero en marcar los pasos, quedando como el piloto más rápido durante la FP1, seguido por su compañero de equipo, Valentino Rossi, a tan sólo 02.70. Ya por la tarde, durante la FP2, el de Roses se quedó en segunda posición mientras que el italiano descendió hasta la novena plaza, dentro de la Q2 a falta de ver lo que pueda suceder este sábado.

En tercer lugar de la tabla combinada se encuentra la primera de la Honda. Esta vez resultó ser la de Cal Crutchlow, quien está demostrando un ritmo sorprendente durante este final de temporada. En cuarto lugar, Marc Márquez, centrado en seguir desarrollando su estrategia de los viernes, probando toda posibilidad guarden en el box naranja. El de Cervera se quedó a 0.098 del tiempo de Dovizioso con el ritmo más constante en la pista.

Marc Márquez, cuarto mejor tiempo en Tailandia / Foto: Lucas ADSC - VAVEL

En quinta plaza terminó Danilo Petrucci, un segundo y medio más atrasado que su próximo compañero de equipo en la escudería de Borgo Panigale. Andrea Iannone acabó sexto como la mejor Suzuki, con Álex Rins fuera de la Q2 en décimo quinto lugar. Álvaro Bautista (7º), Dani Pedrosa (8º), Valentino Rossi (9º) y Johann Zarco (10) cierran el Top 10, siendo el corte de los que pasan, por el momento, directamente a la Q2.

Pero el susto de la jornada fue protagonizado por Jorge Lorenzo. El mallorquín, todavía no recuperado de su lesión producida en la primera curva de Motorland hace apenas 10 días, salió a pista durante la FP1 para probar y conocer en que situación se encontraba. Terminó la tanda en décimo séptimo lugar, a más de un segundo del mejor registro marcado por Maverick Viñales. La peor parte llegó durante la FP2 cuando el de Ducati protagonizó una grave caída a 15 minutos del final de la sesión.

El accidente se produjo en la curva 3, a 150 km/h, cuando la Ducati de Lorenzo, según imágenes y sonidos de su cámara onboard, parecía bloquearse cuando el piloto reducía marchas, lo que provocó que volara por encima de su moto y rodara varios metros por el suelo tras aterrizar de manera brusca contra el asfalto. A pesar de ser retirado en camilla, por su lesión en el pie derecho que le impide estar al 100%, el mallorquín parece no tener nada grave.

Tremenda caída de @lorenzo99 y su moto que queda casi partida por la mitad. Lo primero que ha hecho ha sido mirarse el pie. Lo retiran en camilla. #MotoGP #ThaiGP pic.twitter.com/ejpK4iSF6Z — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 5 de octubre de 2018

"Tiene una fuerte contusión en la muñeca izquierda y en el tobillo derecho. No apreciamos con la radiología a la que le hemos sometido ningún tipo de fractura. Voy a acabar la exploración haciendo en el hospital de Buriram un TAC para ver con más alta resolución si podría haber algún tipo de lesión en el escafoides. Está magullado y un poco lastrado de la última lesión que tuvo. En principio no son más que golpes. Evidentemente el piloto no está al 100%. Vamos a ver si acabamos esta exploración en el hospital de Buriram y después decidiremos si es apto no apto, y si luego el piloto decide si está para correr. A nivel anímico está tocado", comentó el doctor Charte.

Resultados Combinados MotoGP