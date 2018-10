Valentino Rossi: "Pensaba que iba a sufrir, estaba preocupado"

Con la mala racha que está pasando Yamaha esta temporada, llegar a un nuevo circuito como el de Tailandia se presentaba como todo un misterio para Valentino Rossi. El jueves, durante la rueda de prensa, el italiano se mostraba preocupado por lo que pudiera ocurrir en Buriram pero, sorprendentemente, ambos pilotos de la escudería japonesa mostraron un ritmo bastante bueno desde los primeros entrenamientos.

“Cuando llegamos ayer pensábamos, sinceramente, que íbamos a sufrir, estaba muy preocupado, me esperaba un fin de semana del estilo de Austria, pero de repente me he encontrado mejor”, explicó el veterano de los dos pilotos a la prensa este sábado, tras conseguir la segunda posición en la Q2, tan sólo por detrás de Marc Márquez, a 11 milésimas de la Honda del líder del campeonato. Rossi pudo mejorar incluso a Andrea Dovizioso, quien todavía se juega el mundial contra el de Cervera.

Rossi saldrá desde segunda posición en Tailandia/ Foto: Lucas ADSC

“En mi opinión creo que estamos sabiendo hacer trabajar los neumáticos en esta pista, y hoy hemos hecho algunos buenos cambios, hemos acertado en la elección del camino que había que seguir. Por la tarde hemos hecho un muy buen FP4, hemos sido fuertes y creo que tenemos un buen ritmo”, admitió tras conseguir la tercera posición en los últimos libres previos a la clasificación, por detrás de Márquez y Dovizioso y muy pendiente del estado de los neumáticos, un factor clave para la carrera.

De hecho, la FP4 la realizó con los neumáticos duros, tanto delante como detrás. Una combinación que parece adaptarse al italiano: “Creo que puede ser la elección para la carrera, en esta pista la goma dura delante te da un poco de ventaja, porque son muchas vueltas. Detrás pienso que todos optarán por la dura ya que con las otras gomas parece difícil llegar al final de la carrera. Me encuentro bien con las dos gomas duras, tenemos un buen ritmo y ahora mismo creo que es la elección más lógica para nosotros”.

Además, en un circuito donde los rebufos son muy importantes, Valentino Rossi es el mejor piloto en realizar el último sector, un dato a tener en cuenta de cara a la carrera de mañana para optar al podio y la victoria: “Es importante, es el sector más interesante de la pista, el más técnico, y es importante con la Yamaha hacerlo fuerte. Freno bien en la última curva, creo que lo hago bien, más rápido que Márquez, por ejemplo. Lo importante es poder salir delante, ser rápido y hacer finalmente una buena carrera y optar por el podio”, declaró

Rossi, durante la presentación de la temporada / Foto: María Viñas - VAVEL

“En los últimos tiempos Yamaha ha incorporado a Gadda (técnico de electrónica) y a otro ingeniero en Japón de esa misma área, así que la marca parece centrada en mejorar la electrónica”, desveló el italiano.