Previa de McLaren en el GP de Estados Unidos 2018: en busca de los puntos

McLaren aterriza en Estados Unidos en una situación complicada. Ni Fernando Alonso ni Stoffel Vandoorne han conseguido terminar entre los diez primeros en las últimas dos carreras. El equipo es sexto en el mundial de constructores con 58 puntos. Racing Point Force India cuenta ya con 43. Los de Woking tienen muy complicado conservar su posición. Su objetivo este fin de semana es intentar conseguir algún punto con alguno de sus monoplazas.

Fernando Alonso

El piloto español llega a Austin tras haber logrado una segunda posición en las 6 horas de Fuji. No pudo puntuar ni en Rusia ni en Japón pero espera que este fin de semana las cosas cambien: "Estoy muy feliz de volver a Estados Unidos. Obviamente corrí allí en Enero en Daytona y después fui a Barber en Alabama hace pocas semanas para el test de Indycar. Ahora, voy a ir a otro circuito – uno de mis favoritos, Austin – por última vez en Fórmula 1 en Estados Unidos. Estoy preparado para disfrutar la mágica atmósfera allí. Para mi, siempre es muy agradable correr frente a los fans americanos. Espero que podamos volver a los puntos que necesitamos para el campeonato de constructores, para ayudar al equipo y darnos más motivación. Tuvimos una buena carrera en Singapur hace pocas semanas, pero no estuvimos en los puntos en las últimas dos carreras, así que en Austin queremos cambiar eso. Va a ser un fin de semana divertido y estoy deseando a ver a muchos amigos allí”. Alonso es décimo en el mundial de pilotos con 50 puntos, uno más que Esteban Ocon.

Fernando Alonso en el GP de Japón | Fuente: Getty Images

Stoffel Vandoorne

El belga tiene ya definidos sus planes para la próxima temporada. A falta de un asiento en Fórmula 1, competirá en la Fórmula E. Su situación en el mundial no es buena. Es décimo sexto con ocho puntos y el siguiente, Charles Leclerc, tiene 21. Su objetivo es pasar a la Q2 e intentar terminar cerca del top 10. Vandoorne, en declaraciones recogidas por la web de la Fórmula 1, ha explicado qué es lo que más le gusta de Austin y se ha mostrado encantado de estar allí: “Realmente estoy esperando volver a Estados Unidos. Soy un gran fan y he estado pasando más y más tiempo allí recientemente. Austin es una ciudad realmente atractiva y todos los años paso tiempo con el equipo explorando y probando restaurantes guays. No puedes ir a Austin y no tomar una barbacoa de Texas. También me gusta realmente el circuito COTA. Tiene una gran mezcla de curvas y es divertido para pilotar. Los fans también son realmente entusiastas y parece que tenemos una multitud más grande y ruidosa cada año que vamos allí. Es difícil hacer predicciones, pero este circuito esperamos que sea un poco más favorable para nuestro coche. El último par de carreras han sido difíciles para nosotros pero esperamos que en Austin podamos ser capaces de mostrar un poco más de rendimiento”.

Stoffel Vandoorne en rueda de prensa | Fuente: Getty Images

Expectativas

De cara a este Gran Premio, McLaren espera poder tener un mejor rendimiento que en pasadas carreras, tal y como ha explicado Gil de Ferrán: "Aunque Austin es un Gran Premio relativamente nuevo, se ha convertido ya en una de las paradas preferidas del calendario de Fórmula 1. El circuito en sí mismo no solo proporciona una mezcla interesante de curvas sino que también proporciona grandes vistas. Claramente, nuestros últimos resultados no han sido satisfactorios. Sin embargo, continuamos trabajando duro para mejorar nuestro rendimiento cada fin de semana de carrera. No es necesario decir que el Gran Premio de Estados Unidos es una de las carreras más importantes del año para McLaren y estamos esperando encontrar mucho de nuestros amigos, clientes e invitados en el que estoy seguro que será un fin de semana emocionante y divertido”.