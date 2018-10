Valentino Rossi: "No sabemos nada de Yamaha"

Valentino Rossi, el piloto más veterano de la categoría reina, está viviendo una de las temporadas mas complicadas para Yamaha. Tanto el italiano como Maverick Viñales, su vecino de box, llevan meses quejándose de no saber qué camino de desarrollo está tomando Yamaha de cara a la moto de la próxima temporada, algo vital en una año el actual en el que la M1 ha resultado ser un absoluto desastre.

La semana pasada, durante el Gran Premio de Japón el equipo mantuvo una reunión con los máximos responsables, sin embargo, según el italiano a día de hoy aun no ha producido ningún efecto. “Una semana después de Japón, de Yamaha no hay noticias, no sabemos nada”, dijo el italiano, dejando entender que esperaba noticias desde Iwata que no han llegado.

Para Rossi, Phillips Island, una pista que le encanta y en la que el factor moto es menos decisivo que en el resto de trazados, la carrera de este domingo está marcada en rojo, ya que espera hacer un buen papel. El italiano sueña con hacer un segundo puesto.

Foto: Yamaha oficial

De hecho, en la rueda de prensa oficial previa al gran premio, Cal Crutchlow preguntó a todos los pilotos presentes en qué posición esperaban acabar la carrera y Rossi volvió a insistir en que “espero ser segundo el domingo”.

Pero para conseguirlo deberá acabar por delante de pilotos que llegan en buena forma. “La posibilidad de hacer segundo pasa por ganar a Dovi aquí. Lo que hay que saber es si Ducati sufrirá en esta pista, porque en las otras lo hizo mucho menos que los dos últimos años”, valoró el '46'.

Pese a que Valentino, y Yamaha, no han ganado en toda la temporada ni una sola carrera, el italiano se las ha ingeniado para mantenerse en la lucha por el subcampeonato del mundo. “La clave por la que yo estoy segundo son los ceros de Lorenzo y Dovizioso”, explicó. “Dovi habría podido pelear por el título de no haber cometido errores”, zanjó ‘il dottore’.