Alonso: "No vamos a poder encontrar la competitividad necesaria por arte de magia"

Este fin de semana el Gran Circo viaja a México. Fernando Alonso tendrá una nueva oportunidad para lograr un buen resultado en una de sus últimas carreras en la Fórmula 1.

Para comenzar, el piloto español ha querido lanzar un guiño a Liberty Media: "Ahora mismo la Fórmula 1 no está en el mejor de los niveles en cuanto a espectáculo. Solamente hay dos coches que pueden ganar carreras y dentro de esos equipos, solo hay dos pilotos a los que les dejan ganar", explicó. Por tanto, espera que la Fórmula 1 encuentre la manera de solucionarlo y devolverle la emoción a la competición.

Tras su corta carrera en el pasado Gran Premio de Estados Unidos, donde no pudo pasar de la primera vuelta porque Stroll le echó de la pista, ha asegurado que este tipo de accidentes no son nuevos, ya que en 2012 una mala salida en Spa hizo que perdiera el campeonato, al igual que sucedió ese mismo año cuando le pincharon una rueda en Japón. Esta temporada también se ha visto involucrado en un accidente en la salida en el circuito de Spa y en Austin: "Las primeras vueltas son complicadas y hay que tener un pelín de suerte, que no hemos tenido".

Y aunque su objetivo es lograr el mejor resultado posible, es realista y sabe que en México no cambiará el rendimiento con respecto a las últimas carreras. "Vengo con ganas de una revancha aquí, ojalá ver la bandera a cuadros y lograr un buen resultado. Tampoco esperamos milagros, llevamos 18 carreras peleando en la parte trasera, no tenemos la competitividad necesaria y no pensamos que llegando aquí la vamos a poder encontrar por arte de magia", añadió. Sobre la estrategia a seguir, asegura que tiene dudas con el neumático hiperblando, ya que en carrera ha dado problemas de graining; además sabe que entrar en Q3 puede ser peligroso porque el domingo tendría que salir con este compuesto.

Uno de los pilotos que corre este fin de semana en casa es Sergio Pérez, y Alonso solo tiene buenas palabras para él. "Es más constante, más seguro, mas fiable, es un piloto que sabes que no va a cometer errores, que si el coche está para ser octavo, él va a hacer su trabajo para ser octavo y si está para hacer el 12º, va a hacer el 12º", añadió, comentando también su evolución durante los últimos años.

Con la mirada puesta en el WEC

Fernando Alonso está combinando su temporada en la Fórmula 1 con el Mundial de Resistencia, por lo que este es el séptimo fin de semana consecutivo que se sube a un monoplaza. "Estoy cansado, aunque por fuera parece que estás bien. Ha sido un año duro, con muchos viajes y cambios horarios. Intento dormir, descansar, comer sano y hacer algo de ejercicio de mantenimiento entre carrera y carrera", comentó.

Sobre el WEC añadió que es un mundo totalmente nuevo, donde está aprendiendo muchas cosas sobre el trabajo en equipo, ya que comparte su Toyota con Buemi y Nakajima. Sin lugar a dudas, destaca la victoria de Le Mans, la gran alegría de esta temporada.

Para terminar, el de McLaren ha querido hablar de otro deporte y de otro gran acontecimiento que tendrá lugar este fin de semana, como es el partido que enfrentará al Barcelona y al Real Madrid. "Encontraré la forma de ver el clásico y ojalá que el Real Madrid gane. Es un gran partido", terminó diciendo.