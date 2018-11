Gil de Ferrán: "No hemos dejado de tratar de mejorar el coche"

La temporada 2018 no ha sido buena para McLaren. A pesar de ello, la escudería está sexta en el mundial de constructores a falta de dos carreras. Gil de Ferrán ha hecho balance de los resultados obtenidos y ha afirmado que no han dejado de trabajar en el monoplaza: "Creo que nuestro rendimiento este año ha sido un poco variable. Ciertos circuitos y ciertas condiciones han encajado más con nuestro coche que otras. Este fin de semana - en México- , por ejemplo, hemos sido un poco más competitivos. No hemos dejado completamente de tratar de mejorar el coche, entenderlo, desarrollarlo, poniendo especial énfasis en entender algunos de los problemas que nos han afectado este año. Así aprendemos algo para el del año que viene".

Uno de los temas que rodea a los de Woking es el fichaje de James Key, que forma parte de Toro Rosso. De Ferrán ha hablado de su llegada al equipo: "Pat Fry está a tiempo completo. Es el director de ingeniería y Andrea Stella, que está aquí en la pista, es nuestro director de rendimiento. Estos son los dos hombres clave. Están coordinando todo el trabajo que se está realizando en la fábrica y en la pista. James será el director técnico".

El director deportivo de McLaren se ha mostrado esperanzado con la normativa de 2019 y cree que les puede ser favorable: "Tengo muchos números, pero ninguno que pueda compartir con vosotros. Lo siento. Veo números cada día; tenemos un informe diario. Veremos. Creo que el cambio en la normativa para el año que viene puede ser favorable para nosotros, pero estamos compitiendo contra equipos muy buenos. Tengo mucho respeto por nuestros rivales, por lo que tenemos que esperar y ver cómo llegamos a Barcelona a comienzos de año".

Muchos han sido los rumores que apuntaban a fallos en el túnel de viento como una de las causas del mal rendimiento de McLaren. Gil de Ferrán ha alabado el trabajo de los ingenieros en este aspecto: "Creo que, como en toda simulación, trata de parecerse a la realidad y nunca es perfecta. Un túnel de viento es una simulación del mundo real, y los chicos están siempre tratando de mejorar el nivel de correlación entre lo que pasa en el mundo real y lo que pasa con nuestras herramientas de ingeniería, incluyendo el túnel de viento".