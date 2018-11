Dani Pedrosa ya es leyenda de MotoGP

El Circuit Ricardo Tormo de Valencia se vistió este jueves de gala para homenajear a Dani Pedrosa, quien se ha convertido desde la previa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana en leyenda de MotoGP, acompañando a un grupo selecto de pilotos que han hecho historia a lo largo de los años.

Lo cierto es que en la sala de prensa del circuito no había más sitio para acoger a todos los que se acercaron hasta allí. La expectación era muy alta y nadie quería perderse tal evento. Hasta muchos de los pilotos españoles se acercaron hasta allí para mostrar su apoyo a Pedrosa, quien este fin de semana correrá por última vez en Cheste como piloto de alta competición.

Y es que la emoción estuvo presente desde el primer momento. El piloto, arropado por su familia, se mostró plenamente agradecido desde el primer instante, comentando que se trataba de "un momento muy emotivo porque no te lo esperas cuando empiezas".

Pedrosa se retirará de la competición tras la carrera de Valencia / Foto: Noelia Déniz

"He notado mucho el apoyo de fans y del paddock. Siento que MotoGP me ha dado muchas cosas. He aprendido mucho. Creo que he recibido más porque mis rivales eran muy buenos. Ellos me hicieron bueno y yo les hice buenos a ellos", explico ante los medios.

Tras 18 años temporadas de competición en el campeonato, Pedrosa se retira con tres mundiales a sus espaldas y nada más que 54 victorias a lo largo de su carrera. Lo cierto es que su gran palmarés ha servido para hacerle leyenda y, sobre todo, para ser uno de los mejores pilotos españoles de todos los tiempos, a falta de su corona en MotoGP. A pesar de ello, Dani ha querido resaltar que no importan los números ni los récords, reconociendo que no ha sido la primera vez que pensaba en retirarse.

"La temporada viene de antes de mi decisión. Solo fueron las sensaciones, no los resultados. No fue la primera vez. En el pasado tuve momentos difíciles y te planteas cosas. Algunas veces te cuesta y es difícil recuperar tu actitud. La primera vez fue en 2011. Tuve una caída en 2010 y no me pude recuperar durante el invierno. Estaba desesperado por volver a sentirme bien y tuve otra caída en 2011", recordaba Pedrosa.

Pedrosa, durante la rueda de prensa / Foto: Rachel Jimenez

"Es una buena sensación haber abierto puertas a otras generaciones. El mejor momento fue el primer campeonato. Cuando lo consigues afloran todas la emociones desde que empezaste. Otro de los mejores momentos fue en 2006. Era una gran moto. Inmediatamente fui rápido. Me costaba en algunas cosas, pero lo hice bien y me sorprendí a mí mismo", explica recordando sus inicios en la categoría reina.

A pesar de retirarse de la competición, Dani Pedrosa comienza otra etapa en su vida, todavía ligada a los motores. El español debutará como piloto probador en KTM la próxima temporada, no descartando verle en algunas de las citas del mundial como wildcard. Lejos de llegara a ello, el de Honda tiene en cuenta que habrá cosas que no se podrán volver a repetir: "Echaré de menos la sensación en el podio o cuando ganas. Sientes algo especial por esta última carrera. Es como si no fuese real. Quieres parar el tiempo, pero sigue. Me daré cuenta cuando acabe".