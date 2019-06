Un resultado incómodo para Crutchlow

Tras la carrera acontecida en Mugello, los pilotos de Moto GP dieron lo mejor de sí mismos. El inglés Cal Crutchlow se mantuvo en el grupo inicial pero tras 23 vueltas, tan solo pudo llegar a posicionarse en octava posición. Por delante de él pasaron Petrucci (Ducati), el campeón mundial Marc Márquez (Honda), Andrea Dovizioso (Ducati) y Alex Rins (Suzuki), una victoria en este orden producida por un ahorro de neumáticos y la velocidad suficiente para alcanzar los primeros puestos del podio. Takaaki Nakagami, el compañero del inglés Crutchlow, se encargó de superarlo y obtuvo el mejor resultado de MotoGP en quinto lugar, por 7.4 segundos.

Según ha declarado Cal Crutchlow a Speedweek el piloto no se sentía lo suficientemente bien. “No me sentía bien con la moto y no podía manejar el neumático delantero como me hubiera gustado. Cuando estaba conduciendo en el grupo, la presión del aire en el neumático delantero aumentó, así que decidí conducir a mi propio ritmo y me quedé atrás por un segundo. Después de 14 vueltas, mi llanta trasera se rompió masivamente, después de eso apenas podía doblar las curvas y la moto apenas podía ser conducida hacia ellas. Lanzó una pieza más grande de goma al neumático trasero. Pero eso no debería ser una excusa para el bajo rendimiento.”

También tuvo unas palabras en referencia al piloto español Marc Márquez, asegurando que no puede simplemente dedicarse a copiarlo. “Él tiene su estilo y monta la motocicleta mejor que yo, simplemente. Si todos corrieran de la misma manera, cruzaríamos la línea de meta en cada carrera en 0.000 segundos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, esta vez por el octavo lugar debido a cosas que no están en mis manos.”

Los resultados del MugelloGP quedaron con las siguientes clasificaciones: