Zarco: "No quería correr solo por mi sueldo, quiero luchar por el podio"

El pasado lunes saltaba la noticia bomba dentro del paddock del Mundial de MotoGP, contra todo pronóstico y sin que nadie lo esperara, el equipo Red Bull KTM Factory Racing y Johan Zarco, anunciaban la ruptura del contrato y que sus caminos se iban a separar. La noticia fue una sorpresa para todos, al tratarse de un movimiento que nadie esperaba, más si cabe cuando a estas alturas prácticamente todos los equipos ya están cerrados de cara a la temporada que viene.

Lo cierto es que cuando se ha alcanzado algo más del ecuador de la presente temporada, los resultados conseguidos por el piloto francés han sido muy pobres y muy lejos de lo que podían esperarse. Poco a poco el hecho de que los resultados no hayan llegado, han minado la confianza de un Zarco que como ha asegurado al diario francés, le ha hecho tomar esta decisión.

"Lo he dado todo para mejorar la moto durante ocho meses", reivindica Zarco en la entrevista con el diario francés L'Équipe, señalando su frustración al verse incapaz de evolucionar con la RC16: "No hemos hecho ningún progreso significativo. No me sentía bien sobre la moto, esa es mi pasión, no la estoy viviendo bien."

El piloto francés señala claramente su decisión en torno a poder aspirar a posiciones más cabeceras y a volver a disfrutar encima de una moto: "Ha pasado el ecuador de la temporada y he tenido que tomar una decisión con la mente abierta, no quería correr sólo por mi sueldo, quiero luchar por el podio."

Pese a tomar esta decisión tan dura y a estas alturas de temporada, el francés ha asegurado que no tiene ningún plan todavía para el próximo año: "Hago el mejor trabajo del mundo y sonrío, pero quiero luchar por posiciones importantes. Mi frustración es que no puedo lograr los resultados que quiero", sentencia el todavía piloto de Red Bull KTM Factory Racing, que mantiene: "La intención de terminar la temporada de la mejor manera posible."

En cualquier caso, el francés no ha querido terminar sin mandar un mensaje a aquellos que ya entierran su carrera deportiva como piloto: "Este no es el final de mi carrera", aunque sí admite temor ante la posibilidad de: "No correr en MotoGP™ en 2020."

Lo que está claro es que, por el bien de las dos partes, intentarán terminar el resto de temporada de la mejor forma posible y se verá si KTM le encuentra pronto sustituto y si el piloto francés consigue un asiento para comenzar el Mundial de 2020.