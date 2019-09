Pol Espargaró quiere llegar al GP de Tailandia

Pol Espargaró sufrió una dura caída en el FP4 del pasado Gran Premio de Aragón y se fracturó el radio de la mano de la izquierda, viéndose obligado a perderse la carrera en Motorland. El catalán se desplazó ese mismo sábado hasta Barcelona, donde a primera hora del domingo fue intervenido por el Doctor Xavier Mir.

En ese mismo momento, Polyccio empezaba la recuperación con una meta en mente: el Gran Premio de Tailandia.

El de Granollers ha ido mostrando en sus redes sociales la evolución e incluso se le ha visto tocar el piano. Además ha atendido a motogp.com donde Pol Espargaó explicaba: “Lo cierto es que está siendo todo muy rápido porque hace muy poco de la operación y me encuentro bastante bien, pero, aun así, con mucha prudencia, quiero llegar a Tailandia, así que no puedo descansar mucho a pesar de que los médicos y 'fisios' me dicen que tengo que descansar. Intento apretarme al máximo, pero no sé si será suficiente para llegar a Tailandia, pero con estos pocos días creo que la evolución es buena y estoy muy positivo.”

El #44 se encuentra bien físicamente y animado tras ser intervenido, pero está a esperas de lo que digan los médicos sobre su participación final.

"Después de tan pocos días desde la operación, los médicos no pueden ver la evolución a 11 días vista de lo que es una lesión así. Lo que nosotros hacemos, al final, es llevar las lesiones muy al límite y son cosas que la gente normalmente no hace y que no se recomienda hacer. Por tanto, es complicado para ellos dar pronósticos, pero lo cierto es que yo me encuentro muy bien y estoy evolucionando bien. Evidentemente, no sé cómo de bien voy a estar, pero para mí es primordial estar en Tailandia y no perderme ninguna carrera. Ya me perdí la de Aragón y es importante para mí y para el equipo que esté rodando lo antes posible", señala.

11º en el campeonato, el de KTM tiene como objetivo acabar el año en el top 10 que ahora cierra Franco Morbidelli, de quien solo lo separan tres puntos. Un motivo más para intentar estar en Tailandia.

"El Top 10 es el objetivo por cumplir para nosotros. Creo que tenemos posibilidades, hemos estado durante toda la temporada muy cerca de Morbidelli, incluso ahora en esta segunda mitad de la temporada lo hemos recortado bastante y estamos haciendo unos resultados muy parecidos. El problema será en Tailandia, a ver la cantidad de puntos que perdemos con Franco, porque creo que ahí va a ir bien en ese circuito en el que la Yamaha funciona y yo no estaré en las mejores condiciones, pero luego vienen carreras que me pueden favorecer. Por eso quiero correr en Tailandia, quitarme el polvo de encima, intentar terminar la carrera y luego ya en Japón, Australia, Malasia y, sobre todo, Valencia tomármelo distinto, empezar a competir otra vez y estar al nivel que lo dejamos", finalizó.