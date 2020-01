Quartararo: “Voy a tener que trabajar duro y ver todos sus puntos débiles”

El próximo 7 de febrero con la celebración del Test de Sepang dará comienzo la pretemporada 2020 de MotoGP. Fabio Quartararo tuvo una muy buena temporaa en 2019, llegando a amenazar en algunas ocasiones al eterno campeón Marc Márquez, el cual ya lo ha señalado como un gran rival por el título en 2020. ‘El Diablo’ ha levantado el interés de algunos fabricantes de cara a 2021 pero eso es un futuro aún incierto. Lo que ya sabemos es que el galo ha vencido a Valentino Rossi y los japoneses han optado por atar a su prometedora estrella en lugar de al nueve veces campeón del mundo, un gran ídolo para Quartararo. “Sí. Es mi ídolo porque cuando era pequeño y tenía seis años, Marc todavía no estaba aquí, de Lorenzo no me acuerdo bien, pero es que hace ya 14 años y entonces Rossi ya estaba ganando carreras en MotoGP y es el que más me marcó. No es el que me motivó para hacer este deporte, pero sí las ganas de ver las motos. Entonces, sí es mi ídolo”, afirmó el piloto.

El de Cervera es consciente de la amenaza y el francés también conoce a su rival, ya que han tenido algún que otro encuentro en las carreras. “Es cierto que en estos momentos es el número uno. Voy a tener que trabajar duro y ver todos sus puntos débiles. Aunque realmente no hay muchos, he notado algunos. Y es interesante ver que lo he detectado varias veces. Podría ser una de las claves para tratar de vencerlo”, dijo Quartararo.

Lo cierto es que para Quartararo no es tan rival. “Gran rival tampoco es todavía el nombre justo, pero uno de los rivales está claro porque al final, desde mitad de temporada tuvimos algunos piques muy guapos, y seguro, que si seguimos trabajando así y tenemos una buena moto podremos seguir peleando. A lo mejor no soy un rival por el campeonato, pero sí peleando con él”.