Rivola: "Estoy decepcionado porque Iannone no es culpable y lo está pagando. El análisis de cabello da negativo"

Massimo Rivola, consejero delegado de Aprilia, sigue sin contemplar la posibilidad de que Andrea Iannone no corra esta temporada según afirmó a Motosprint, un medio italiano. "Ni siquiera considero que pueda estar ausente toda la temporada porque tengo buenas razones para eso. El análisis del cabello fue negativo, y esto también se aplica a los cinco meses anteriores, es decir, desde septiembre da negativo. Fue un buen acto por parte de Andrea, no todos los atletas facilitan este tipo de análisis, porque te permite ver todo. El análisis del cabello no miente sobre el dopaje, paga por algo que no hizo" manifestaba.

Rivola mantiene la fe en el italiano frente a los análisis que le ha realizado la AMA, Agencia Mundial Antidopaje, y que han derivado en la suspensión de Andrea por dopaje desde el pasado 17 de diciembre. Según el CEO de Aprilia: "las reglas de la AMA solo incluyen la muestra de orina porque cuesta mucho menos y puede evaluar el resultado en mucho menos tiempo. Pero ya hay ocho casos de atletas cuyo análisis de cabello era negativo, apelaron al TAS y ganaron en segunda instancia".

Andrea Iannone Aragón GP. Foto: motogp.com

Toda esta polémica, ha dificultado el desarrollo de la Aprilia para esta nueva temporada ya que solo contaba con el desarrollo de su compañero de equipo Aleix Espargaró. Sin embargo, Massimo Rivola, aunque afirma las desventajas en las que se encuentra el equipo ahora: "esta motocicleta está hecha a su medida, así que estamos en desventaja", no se desanima y advierte que "serán competitivos desde mediados de temporada".

A la espera de lo que pasará con Andrea Iannone, aunque Aprilia ya tenía a Bradley Smith como sustituto temporal en algunas carreras que no habían podido disputar los pilotos oficiales, la cosa cambiaría si el italiano se ausentara toda la temporada. "Tenemos que pensar en otra solución. Smith es muy bueno como piloto de pruebas, pero si te conviertes en un piloto de pruebas también puedes cambiar tu mentalidad. No es fácil volver al modo piloto de carreras y ya no tiene 20 años, no tiene la misma predisposición a arriesgar ni queremos que lo haga. Queremos evitar caídas y más en esta fase" comunicaba Rivola.