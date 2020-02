El Repsol Honda busca soluciones tras los test de Qatar

Apenas quedan unos días para que se dispute la primera prueba del calendario del Mundial de Motociclismo. Mientras tanto, los pilotos de MotoGP han estado estos días en el Circuito de Losail para disputar los test de pretemporada. El equipo Repsol Honda, formado por los hermanos Márquez, ha dejado claro que no está pasando por su mejor momento y que esta siendo una pretemporada difícil. Sin embargo, tanto Marc como Álex Márquez han confesado que se encuentran trabajando para poner solución a sus problemas.

Marc Márquez en el Circuito de Losail. | Fuente: MotoGP

Esta claro que Marc Márquez no se encuentra en su mejor momento, la pretemporada no ha sido del todo fácil y ha llegado a los test en perores condiciones que el año pasado. El campeón del mundo aún no se ha recuperado de su hombro izquierdo y el mismo ha confesado que la recuperación está siendo algo más lenta que lo esperado. A pesar de ser el favorito, Marc ha sido incapaz durante estos test de pelear con los pilotos más rápidos de la parrilla.

En la primera jornada termino en sexta posición tras quedarse a 0,361 segundos de Álex Rins. En la segunda jornada, el de honda quedo en 14º lugar a un segundo y 55 milésimas de Fabio Quartararo. Fue Takaaki Nakagami del LCR Honda quien finalizo la jornada como el mejor piloto de Honda en lo que a registros se refiere. Por su parte, la parte positiva es que el 93 pudo rodar 4 vueltas más que el día anterior y acumular un total de 46 giros en pista.

Así, el campeón del mundo confesó ante el micrófono de DAZN: “He llegado peor que nunca físicamente, pero es verdad que en este circuito siempre sufrimos más por las curvas largas de derechas. El problema es muy parecido al del año pasado, es una moto difícil y hay que estar muy bien preparado físicamente para poder pilotarla bien”.

Sin embargo, a pesar de todos los problemas, el de Honda confesó tener muy claro sus objetivos. “El propósito principal sigue siendo el de ganar el Mundial. Si no lo consigo será por otros motivos, pero soy un campeón y debo tener estos objetivos. “He estado preocupado en varias ocasiones porque no iba rápido y no tenía sensaciones en la moto, pero el último día encontré un rayo de luz. La moto esta lista, yo ya lo veremos”.

Álex Márquez en el Circuito de Losail. Fuente: MotoGP

Álex Márquez, que debuta este año en MotoGP de la mano del Repsol Honda después de proclamarse campeón de Moto2 la temporada pasada, tampoco lo ha tenido nada fácil en los test de pretemporada. Para el pequeño de los Márquez los principales problemas han estados en las monturas de la Honda, además de que tampoco llegaba en su mejor condición física. “Todo no está siendo tan bueno como me esperaba, he tenido varios problemas con la moto sobre todo cuando se trata de girar. Tengo que inclinarme mucho en las curvas y esto en este circuito es un problema”, declaró ante los medios el 73.

A pesar de todo, el catalán logró estar a medio segundo del mejor tiempo realizado por Fabio Quartararo. “Lamentablemente he llegado a Qatar un poco enfermo, no es nada importante pero no he podido estar al 100%. A pesar de esto, hemos trabajado mucho sobre todo en la configuración de la moto. He sufrido algun accidente, pero soy debutante en la Honda y no me quiero centrar en la caída. Todavía tengo un largo camino, muchas cosas que mejorar y muchas que aprender”, concluyó el de Honda.