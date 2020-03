Livio Suppo: "Habría fichado más a Álex Márquez en 2020 que a Jorge Lorenzo en 2019"

Livio Suppo, el ahora ex-jefe del equipo Repsol Honda, quien abandonó el paddock de MotoGP hace tres años, estuvo el pasado viernes en el programa 'Paddock TV', llevando las riendas de la entrevista Franco Bobbiese. Livio Suppo comentó que sigue el campeonato desde cerca y sobre todo ahora con los contratos de los pilotos que están por definir. El Mundial 2020 no ha comenzado como se esperaba, directamente todavía no se han podido subir los pilotos a sus motos para dar lo mejor de si en esta temporada, todo esto debido al Coronavirus que azota ya a todo el mundo.

Livio Suppo comenzó explicando la forma de pago que tienen los pilotos en su trabajo: "En los contratos de los pilotos existen cláusulas de fuerza mayor. Si no se puede correr el campeonato, los patrocinadores no están obligados a pagar, y entonces los pilotos no cobran. Si un piloto se lesiona y no puede correr, le pagan durante uno o dos grandes premios, luego ya no. Por ejemplo, si un piloto cobra 100, una parte está condicionada a su rendimiento deportivo, y otra a los derechos por usar su imagen. La parte relacionada con la imagen se puede mantener, pero la que va relacionada al rendimiento no".

"Dorna hará lo posible para contribuir, especialmente a los equipos satélite, porque de lo contrario corre el riesgo de que se produzca un baño de sangre", concluyó Suppo.

"Jack Miller bebía demasiado"

El italiano mencionó como se llega a los acuerdos con los pilotos con respecto a las sanciones, llegando a poner un ejemplo personal que tuvo con Jack Miller: "También hay multas para los pilotos en sus contratos. El único que recuerdo es el de Jack Miller. Bebía demasiado. Le amenazamos con una multa de 20.000 dólares, y eso le sirvió para madurar. Le dije que la próxima cerveza le costaría cara. En cambio, por ejemplo, a Casey Stoner se le pagó todo el salario en 2009 aunque se perdió tres carreras".

Livio Suppo, con todo lo que le ata al equipo Repsol Honda, también quiso dar su opinión sobre el nuevo fichaje de Alex Márquez: "Habría fichado más a Alex Márquez en 2020 que a Jorge Lorenzo en 2019. En aquel momento habría apostado por un piloto joven como Joan Mir. Dado que en el momento en el que Jorge anunció su adiós a las carreras, todo estaba allí, era el vigente campeón de Moto2, había ganado dos títulos, ¿por qué no?".

"No entiendo por qué le hicieron un contrato de solo un año a Álex Márquez, es una falta de respeto"

"Seguro que Marc se puso muy contento, si presionó o no, no lo sé. Pero no entiendo por qué le hicieron un contrato de solo un año, es una falta de respeto. Es un paso en falso para Honda", comentó Suppo.

Para finalizar, Livio Suppo aseguró que sentía lastima de que Dani Pedrosa no siguiera ayudando en todo lo posible: "Es un piloto de pruebas magnífico, hasta que no estaba seguro al 100% de una pieza, no la cambiaba. Le gustaba correr con el chasis o el basculante del año anterior. Lamento que no se haya quedado en HRC como piloto de pruebas".