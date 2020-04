Ezpeleta: "Las carreras, siendo nuestra vida, ahora están en un segundo plano"

La epidemia del coronavirus ha paralizado el deporte en todo el mundo. En el Campeonato Mundial de Motociclismo ya se han cancelado los siete primeros Grandes Premios. Desde que Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, se puso al frente de MotoGP nunca ha atravesado una situación similar a la que se está viviendo actualmente. Carmelo Ezpeleta, máximo responsable, ha hablado con La Razón sobre como están viviendo desde dentro una postura tan complicada, las preocupaciones principales y las alternativas que se barajan.

El inicio del Mundial ya fue algo atípico y e que solo pudieron correr en Qatar las categorías de Moto2 y Moto3. Ahora, Desde Dorna y desde la Federación Internacional de Motociclismo se han visto obligados a posponer las siguientes citas: Tailandia, Las Américas, Argentina, Jerez, Le Mans, Mugello y Cataluña. Como se puede observar en la entrevista, el Consejero Delegado de Dorna, cada vez ve más complicado que se puedan llevar a cabo los 19 Grandes Premios y asegura que en ningún momento se descarta que se anule la temporada 2020 del Mundial.

“En el peor de nuestros sueños pensamos que no se podrá correr esta temporada. Habría que contemplar esta posibilidad, pero aún tenemos tiempo. Por mi parte se que podría suceder, pero espero que no, no por las carreras sino por la humanidad. La gravedad desde el punto de vista humano. Las carreras, siendo nuestra vida, ahora están en un segundo plano”, declaró el CEO de Dorna ante La Razón.

En cuanto a una posible fecha para comenzar el Campeonato, Ezpeleta confesó que ni él puede decir una fecha aproximada: “Desgraciadamente ni yo puedo decir una fecha concreta. Es la pregunta del billón. Iremos hablando con los Grandes Premios. No pospondremos nada de golpe, veremos en qué condiciones podemos hacerlo, Quizá permitan que la gente vaya del trabajo a casa, pero no a eventos masivos, o que dejen hacer carreras, pero no con público…Nuestra preocupación principal ahora mismo es mantener vivos a los equipos”.

Como hemos visto, desde Dorna y desde la FIM se está ayudando económicamente a los equipos oficiales de MotoGP. Ante esto, Ezpeleta subrayó: “Me estoy encargando de hablar directamente y todos los días con los equipos, especialmente con los de MotoGP para ver cómo están las cosas. Nos estamos preocupando de la salud económica de los equipos privados y estamos gestionando ayudas para que puedan sobrevivir durante los próximos tres meses. Cuando no hay carreras, no reciben dinero por parte de los patrocinadores y, sin embargo, si tienen que pagar las nóminas. Por eso estamos dando una serie de ayudas para que puedan sobrevivir”.

Así, el CEO de Dorna también desmintió que por contrato se tengan que hacer sí o sí trece carreras como mínimo para que el Mundial pueda contar con una temporada oficial y destacó que el contrato es así cuando las condiciones son normales, por lo que no es el caso. “Haremos las carreras que podamos, como podamos y cuando podamos. Es más, si pudiéramos tener un campeonato de diez carreras yo ya me daría por satisfecho. Vamos a intentar dar más, pero si en estas circunstancias fuéramos capaces de hacer diez Grandes Premios significaría que la humanidad también está yendo bien, que ahora mismo es lo más importante”.

Por último, Ezpeleta confesó que habla a menudo con todos los pilotos a través de WhatsApp y mencionó las distintas opciones que se barajan desde la organización. “No habría problema en correr un domingo en Argentina y al siguiente jueves estar en Valencia. Por raro que parezca, es más difícil venir de Mugello a Cataluña que ir de Termas a Valencia. Cuando estás fuera no llevas tantos camiones y es más fácil desplazarse”. Y añadió: “Es cierto que en Europa no podemos correr más tarde del 27 de noviembre, Gran Premio de Valencia. Tenemos muchas soluciones que no quiero decir para no crear expectativas. Pero se barajan alternativas de cualquier tipo”.