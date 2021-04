Raúl Fernández: “Estoy contento, me siento mejor en la moto”

Raúl Fernández ha logrado un tiempo de 1:58.541, medio segundo más rápido que Fabio Diggianantonio que clasificó en segunda posición y su compañero de equipo Remy Gadner que terminó tercero. Además de conseguir bajar cuatro décimas el tiempo que hizo Sam Lowes el viernes pasado de 1:58.959.

El piloto del Red Bull KTM Ajo aseguró que se encuentra muy satisfecho con el resultado que ha obtenido hoy ya que ha conseguido estar más cómodo encima de la moto: “Estoy muy contento con cómo fue el día, especialmente porque damos un paso adelante en términos de lo cómodo que me siento en la moto. Estoy satisfecho.”

Fernández confirma que aunque han logrado cerrar la sesión del viernes en primera posición, aún deben de trabajar en la consistencia: “Terminar el viernes en el primer lugar siempre te motiva, pero lo importante es el ritmo que tenemos. Ahora tenemos que seguir trabajando para tratar de ser un poco más consistentes.”

Con respecto a la moto, Raúl apuntó que la configuración de esta es buena y deben de seguir trabajando en esa dirección: “La configuración de la moto es la mejor que hemos logrado en lo que va de año. Es por eso que nuestro objetivo ahora es seguir moviéndonos en la misma dirección y mantener la calma.”

El madrileño declaró para DAZN que espera para este fin de semana y en que punto puede estar su margen de mejora: “La experiencia y sobre todo que hice dos vueltas muy malas en mitad de carrera cuando me pasó mi compañero. Me escoció un poco perder el pódium, pero quinto en la primera carrera está muy bien, tenemos margen de mejora, sobre todo mi adaptación. Soy rookie y hay muchas cosas que me faltan, sobre todo la experiencia que es donde tenemos que mejorar.”