Alberto Puig: "El ADN de Marc no ha cambiado"

Los pilotos Honda tuvieron sensaciones muy distintas a lo largo del fin de semana. Mientras que Marc consiguió la segunda posición, los demás pilotos de la marca japonesa tuvieron más dificultades. “Marc hizo una carrera fantástica; lo intentó todo y dio todo lo que tenía hasta el último instante”, resalta Alberto Puig. En Honda están más que felices del esfuerzo que ha hecho Marc para obtener estos resultados. “Sabíamos que Márquez es rápido en Aragón, pero también su rival en esta carrera, Bagnaia, estuvo muy fuerte. Marc ha podido ganar en muchas ocasiones aquí, pero este es un gran resultado teniendo en cuenta el cómputo general de la temporada”, asegura Puig.

Los oficiales

Márquez consiguió 20 puntos y un segundo podio de la temporada que es una inyección de moral, aunque no esté todavía al 100%. En cambio, Pol Espargaró no tuvo tan buenas sensaciones el domingo, aun falta camino por recorrer para que Pol encuentre sus sensaciones con la Honda. “El domingo, no pudo dominar la moto como quería. Tenemos que seguir intentándolo y trabajando con él para resolver estos problemas. Falta algo en la combinación Pol-RC213V”.

Lo positivo y lo negativo

De el GP de Aragón se pueden sacar en claro varios puntos positivos y negativos. La parte negativa fue la caída de Álex Márquez en la primera vuelta y que Nakagami y Pol no pudiesen acabar más cerca de la cabeza de carrera, el punto positivo fue la actuación de Marc, no se rindió pese a que Pecco demostró ser superior, sobre todo en las rectas. “El punto importante que sacamos de MotorLand Aragón es que el ADN de Marc no ha cambiado y siempre lo está intentando, incluso cuando es casi imposible, incluso cuando probablemente sabía que la Ducati era más fuerte en la recta. Nunca se rindió y para una marca como Honda, es importante tener un piloto como él".

Rumbo a Misano

Todas las carreras son importantes, afirma Puig. Pero en esta carrera contarán con el Wildcard de Stefan Bradl y, además, los pilotos de MotoGP tendrán un test que será importante para Honda. “Hemos estado tratando de mejorar nuestra máquina, así que nuestros ingenieros usarán este test para recopilar datos interesantes para poder mejorar la moto para el futuro”.