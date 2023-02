Ferrari no teme por el momento el ritmo de Red Bull en los test de pretemporada

El equipo Red Bull salió muy fortalecido de los test de pretemporada en Bahréin mostrando un RB19 muy rápido y fiable, tanto en tandas largas como en cortas. Por lo tanto, mientras el ritmo de los monoplazas de Millton Keynes podría ser una noticia no muy buena para Ferrari, el jefe de la escudería italiana, Fred Vasseur, no está alarmado por a estas alturas por lo visto hasta entonces.

El nacido en el país galo recalcó que en Maranello no se han centrado en buscar los mejores cronos posibles, sino en evaluar los mejores reglajes posibles. Además, piensa que los cronos invernales pueden llevar a equívocos, ya que el horario nocturno de la carrera hace que el orden de la parrilla cambie respecto a lo visto ahora.

El máximo director de los italianos comenta que “Podemos estar contentos con las pruebas que hicimos. El monoplaza parece estar bien en cuanto a rendimiento, pero desconocemos el nivel de combustible que llevaban el resto de los equipos, por lo tanto lo importante era trabajar con todas las configuraciones posibles teniendo en cuenta que las condiciones de los test serán diferentes a las de la primera carrera”.

Al ser preguntado si el ritmo de Red Bull preocupaba en Maranello, el jefe responde que “en velocidad a una vuelta, no lo puedes juzgar al no saber la carga de combustible que llevaban, y lo mismo piensan ellos de nosotros, por lo tanto, es muy difícil llegar a hacer una comparación medianamente certera”.

“En lo único en lo que puedes fijarte es en la simulación de carrera, porque sabes que si no paras y das 55 vueltas es que has iniciado con 110 kilos, no sabes nada más. Por nuestra parte, hemos hecho diversos intentos con distintos niveles de combustible. Algunas funcionaban más y otras menos, así que debemos sacar un análisis detallado” comenta sobre el tema de la carga de gasolina en el monoplaza.

“No obstante, la carrera de la semana próxima, incluso entre el inicio y el final de la misma será totalmente diferente debido a la hora de inicio de la misma” prosigue Vasseur. “En Bahréin acabaremos la carrera con una temperatura baja en la pista en contraste con el inicio, y la imagen será antagónica a la de los test”.

Teniendo en cuenta que los registros estaban un poco por detrás de los de Red Bull, los pilotos reconocieron algunos problemas en la eficiencia aerodinámica, que por una parte dio sus frutos en las rectas, pero no se comportaba el monoplaza de la mejor manera posible en las curvas.

Para Vasseur, el ADN de Ferrari es dar el máximo siempre

Pero dichas quejas para Vasseur son importantes, ya que comenta que “si estuvieran siempre contentos y conformes, sería un error. El ADN de mi negocio es intentar conseguir siempre más y no conformarse, y si están completamente contentos con el balance del monoplaza, no estás apretando lo suficiente en las jornadas de test” comenta.

“La mentalidad debe ser de exigir siempre más. Al final, pasamos por varios elementos durante la pretemporada, y cuando acaban los tres días de test se pone en contexto, y por lo que vemos, el rendimiento está ahí” afirma el galo. Pero insiste para acabar en que “no sabes nada de los demás, ni mapas motor, ni nivel de combustible, así que no puedes tener una imagen nítida” concluye Vasseur.