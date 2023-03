Aurora Angelucci: "Estoy encantada de poder empezar esta nueva aventura"

Recientemente, se hizo oficial la simbiosis entre MTA Italia y Angeluss para participar en el mundial de MotoGP, en la categoría de Moto3. Esta es una gran noticia, ya que Aurora Angelucci se encargará de ser la Team Manager en dicho equipo. Esto, es un hito muy importante, puesto que, en la temporada 2023, será la única mujer que ocupe ese papel. Angelucci anuncia: “Estoy encantada de poder empezar esta nueva aventura. Es una responsabilidad, ya que se trata de un papel central dentro del equipo, pero estoy impaciente por que empiece la temporada. Mi experiencia personal en el campeonato del mundo me será útil, también para comprender la mejor manera de ayudar a otras mujeres que quieran emprender este camino. No sólo eso, me gustaría dar ejemplo y demostrar que es posible alcanzar los propios sueños, a pesar de los estereotipos. El objetivo para Angeluss y para mí sigue siendo el mismo.”

Tanto Aurora como MTA, están comprometidos fervientemente en aumentar la presencia de mujeres en el mundo del motorsport. Y como debemos recordar, Aurora no es principiante en este ámbito. La Team Leader, es también fundadora de Angeluss. Esta, es una empresa de gestión nacida para aumentar el número de chicas, y la presencia de ellas, en el mundo del motorsport. Lo hacen mediante dos grandes ramas: una academia que proporciona todos los conocimientos y entrenos a las chicas, y por otro lado, mediante la colaboración de equipos o empresas presentes en el mundial de MotoGP. Otro relevante hito, fue cuando participó la pasada temporada del mundial de MotoGP (2022). Aurora fue la Team Manager del equipo de Moto 3, Angeluss “Women in motorsport”.

Este, participó como wildcar, en la cita celebrada en Motorland Aragón. El equipo estaba compuesto íntegramente por mujeres. Desde la piloto, María Herrera, pasando por telemétricas, como Lidia Cerenzula, hasta la Team Leader, la propia Aurora Angelucci. Esto fue un gran reto, que sin duda fue muy positivo para todas las mujeres que sueñan con llegar hasta MotoGP.

Además, aprovechan para presentar al nuevo Director Deportivo, y propietario de MTA, Alessandro Tonucci: “Confirmamos con entusiasmo esta sinergia entre MTA Italia y Angeluss. Desde el año pasado hemos trabajado bien juntos. Hoy, la colaboración evoluciona y se amplia. Ya no será solo una asociación, sino también una implicación en el plano deportivo y técnico”.