Honda reflexiona sobre sus problemas

Alberto ha hablado sobre que han estado probando diferentes cosas desde que acabó el Mundial de MotoGP: "Hemos probado diferentes aspectos y protocolos hemos encontrado algo pero no ha sido tan bueno como nos lo esperabamos. Nosotros esperabamos mejorar un poco, pero desde el Gran Premio de Misano hemos estado trabajando en las cosas que hemos estado viendo en los test, en general no podemos decir que hemos encontrado lo que buscabamos".

También ha comentado diversos aspectos sobre el chasis que hemos estado viendo en las motos en los recientes test: "Es pronto para darte una respuesta, no se si ese chasis es el que se mantendrá para la temporada, pienso que necesitamos más modificaciones".

Le han comentado también que actualmente ha tenido a dos nuevos pilotos que son Joan Mir y Álex Rins, ambos son de Suzuki: "Para ellos es difícil, ya que no puedes pretender que un piloto que no conoce al 100% una moto te de detalles o información precisa sobre que podemos mejorar o cambiar para que vaya mejor. Ellos han dicho que es diferente la moto estaban muy acostumbrados a la anterior y para ellos no es fácil y necesitan tiempo para adaptarse. Pero si nosotros encontramos lo que estamos buscando también será más fácil para ellos".

Marc Márquez también habló sobre esto después de los test de Valencia: "Quiero pensar que sí, que esto es un primer paso de cara a febrero. Pero la dirección es muy similar a la que tenemos ahora. Es un pelín diferente, un poco entre 2021 y 2022, pero necesitamos más. Necesitamos más motor y más estabilidad frenando, cosas en las que están trabajando. Hoy hemos ganado un poco, pero no es suficiente. Ellos tienen que decidir; me da igual como si la rueda de atrás está delante y la de delante está atrás, yo quiero una moto que vaya mejor o que esté al nivel para ganar".