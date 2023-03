Pedro Acosta feliz por regresar al 37

Este domingo tras una carrera dominante hemos visto un Pedro Acosta más que satisfecho con todo lo logrado este fin de semana. El tiburón de Mazarrón tiene los ojos puestos en la meta y su objetivo principal este año es coronarse como campeón del mundo en Moto2.

Acosta domino casi de principio a fin, terminó el Gran Premio de Portugal con una sonrisa de oreja a oreja. Al finalizar y con el tono que le caracteriza, dio unas palabras al micrófono de DAZN. "Todo ha ido muy bien. Este circuito tiene salsa. Volver al #37 me ha dado suerte y buenos recuerdos. Ha sido una carrera dura. Aarón no cometía fallos y estaba ahí. Hacer la clasificación solo, rodar durante los test solo y buscando ritmo es lo que de verdad me hacía falta y nos ha servido".

El piloto analizó también su progreso en las arrancada. "Hemos mejorado también en el inicio de la carrera, porque hemos conseguido adelantar a la gente, aunque hayan sido a dos. El año pasado eso era impensable en las primeras vueltas. En verdad hemos mejorado muchísimo".

El duro invierno que vivió Pedro

El #37 también habló sobre lo agradecido que se siente con su entrenador personal. "Creo que el invierno nos ha servido de mucho. Aunque haya sido muy largo, ha servido para mejorar junto a mi entrenador, Juan. Hemos crecido en el gimnasio, pero también he aprendido a comer".

Acosta fue cuestionado por ese comentario. "Había momentos en los que me daba mucho asco la comida. Algunas veces no me entraba nada en el cuerpo y me quedé muy delgado. Era meterme algo a la boca y tal como entraba, salía. Fue muy difícil".

"Vamos a cruzar los dedos y esperar que todo siga así".

Añadió también lo duro que fue para el mejorar sus hábitos alimenticios. "Hemos aprendido a comer, aunque suene raro. También hemos empezado este invierno a hacer un trial en Murcia. Creo que ha sido todo un cúmulo de cosas que nos ha hecho mejorar, Vamos a cruzar los dedos y esperar que todo siga así". Concluyó el piloto de Redbull KTM Ajo.

El joven ahora mantiene la vista en el siguiente reto a superar; El Gran Premio de Argentina.