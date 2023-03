Pedro Acosta se lleva la victoria en Portugal

Portugal ha sido testigo de una carrera llena de adrelina y que sin duda marcara la pauta para una temporada en la que Pedro Acosta ha confirmado porque llega como el gran favorito.

El dato a destacar son las bajas. Pilotos como Ai Ogura, con una lesión de la muñeca izquierda, Izan Guevara con síndrome comparimental crónico y una lesión del fibrocartílago triangular, Álex Escring y Lucas Tulovic se perdieron la carrera inaugural.

Carrera a 21 vueltas, dos menos que el año pasado. Todos los pilotos salían a pista con neumatico delantero duro y blando trasero.

Al frente arrancaba Filip Salac quien conseguía su primera Pole en la categoría, seguido de Arón Canet, y Pedro Acosta cerraba la primera fila de la parrilla. Como mejor Rookie salía Darryn Binder quien tras una mala temporada en MotoGP baja a Moto2.

El semaforo se apagaba y Canet se ponía la frente, Salac segundo y Acosta se ponía tercero. Unas curvas después el 37 los superaba a ambos y se colocaba como líder.

La primer caída no tardo mucho en llegar, Alonso López tiraba a Bo Bendneyder y era sancionado con una vuelta larga.

Salac poco a poco perdía ritmo; Celestino Vietti y Manuel González lo relegaban a la quinta posición.

En la vuelta 4, Albert Arenas hacía lo propio y entraba en la lucha por el Top 5. Mientras, Acosta y Canet conseguían una distancia de 1.6 con respecto al resto.

El italiano Tony Arbolino sin hacer mucho ruido y tras salir octavo poco a poco se colaba al tercer sitio. Más atrás, Jeremy Alcoba, Binder y Jake Dixon luchaban por el septimo lugar.

Salac no lograba remontar, ahora su lucha era contra Arenas por el cuarto lugar. Otra caída se hacía presente en la curva 5, con 6 vueltas por delante, Binder se iba al suelo, sin embargo el sudafricano pudo reintegrarse a la competencia.

Fin de semana de pesadilla para Alonso López

Tras una caída el sábado, el español largaba decimocuarto, tras una vuelta era penalizado con una vuelta larga y a cuatro vueltas del final se fue al suelo en la curva 4.

Al final y tras regresar a su número de la suerte, Acosta cruzo la meta con un tiempo final de 36min 04.193 seg. demostrando porque llegaba a la temporada como el favorito.

Detrás de él, Canet conseguía su decimocuarto podio en la categoría y Arbolino cerraba subía al tercer escalón.

Al final el italiano declaro "Voy a dormir a gusto. Tenía claro que estaba preparado. Un primer podio es un gran resultado para la primera carrera".

Canet no del todo satisfecho comentó. "Estoy contento pero no al 100% estaba yendo muy bien pero las últimas cuatro vueltas me bajo mucho, preferí terminar la carrera que arriesgar de más".

El ahora líder Pedro Acosta se mostró contento y motivado con el resultado. Lo importante es como todo fluyo, quiero agradecer al equipo por todo el trabajo, logramos cosechar un gran resultado". El 37 recalcó lo agradecido que se siente con su equipo por todo el trabajo de pretemporada.

El top 5 lo completaban el poleman Salac y Manu Gonzalez.

Ahora las miradas están puestas en el siguiente fin de semana para el Gran Premio de Argentina.