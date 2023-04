Marco Bezzecchi: "Siento el afecto de la gente. Eso me hace muy feliz"

Una vez disputadas las dos primeras citas del mundial de MotoGP 2023, podemos vislumbrar quienes serán los que disputen el campeonato del mundo esta temporada. Aún queda mucho por delante, y muchas sorpresas por descubrir.

Marco Bezzecchi se colocó líder del mundial, ganando la carrera de Termas de Río Hondo. Su fin de semana fue realmente espectacular: el italiano fue muy veloz en cualquier circunstancia, y el Warm Up previo a la carrera, lo evidenció aún mas. Bezzecchi explica para los micros de Sky Sport 24: “Es un placer estar a la cabeza del Mundial, es lo mejor para un piloto, pero mantengo los pies en el suelo. Será difícil luchar por la victoria todo el tiempo, pero lucharé todo lo que pueda. La victoria en Argentina fue una gran emoción, Valentino me escribió un mensaje”. Por otra parte, Marco comenta sobre sus sensaciones en el equipo: “Años fantásticos allí, me siento muy afortunado”.

Marco Bezzecchi / Fuente: Racesport.nl

Sin duda, la temporada del mundial de MotoGP nos deparará grandes luchas y emociones; el talento puro de los mas jóvenes y la experiencia de los más veteranos confluyen en la misma pista. El ganador de la última carrera apunta: “Será difícil estar siempre delante, pero lucharé con los más fuertes. Me he metabolizado mejor, me he dado cuenta gracias a la vuelta a casa. Recibí mucho afecto de todos después de la victoria en Argentina. Me encanta el apodo ‘Simply the Bez’ y lo usaré en el futuro. Estoy seguro de que es un crecimiento que me sorprendió, no esperaba que fuera tan rápido. Los chicos del equipo me ayudaron y eso me hizo ir más rápido. Será difícil luchar siempre por el podio y la victoria, dada la competencia, pero mientras tanto, hemos ganado una carrera y siempre intentaré luchar lo mejor posible para luchar contra los fuertes”.

El calor de los aficionados

Asegura que está contento, pero que debe permanecer con los pies en el suelo, ya que no será nada fácil luchar este año por el título, Marco se siente muy feliz. Los seguidores y aficionados son una parte imprescindible del motociclismo para el italiano: “Siento el afecto de la gente. Eso me hace muy feliz. Los deportistas no haríamos nada sin los aficionados. Trato de ser yo mismo. Soy así en la vida normal. He pasado años fantásticos con el equipo Sky, he encontrado gente maravillosa como Uccio y Pablo que aún hoy encuentro en mi box. Me considero muy afortunado”