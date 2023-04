Marco Bezzecchi: "Me levanté con una sensación muy extraña"

Este domingo durante el Gran Premio de Argentina, Marco Bezzecchi ha conseguido su primera victoria dentro de la máxima categoría.

Con esta victoria el #72 ha posicionado al Mooney VR46 como líder en el campeonato de equipos y a él como líder de la clasificación general.

Con lagrimas en los ojos Bezzecchi declaro. "Estoy muy contento. Hoy me levante con una sensación extraña, sabía que podía ir rápido pero no esperaba serlo tanto. Estaba asustado por las condiciones de pista en mojado, normalmente no se me dan demasiado bien, pero hoy he ido fantástico. He disfrutado muchísimo. Me puse a hablar con la moto para concentrarme. Quiero agradecer a las academia VR46, al equipo, mi familia, mis amigos y a todos aquellos que me apoyan".

El alumno de la VR46 Academy estuvo acompañado por Uccio Salucci en el podio. Más tarde Marco declaró para DAZN "Estoy muy contento. Se me hizo una carrera eterna".

Fue cuestionado también si ya había recibido la llamada de Valentino Rossi. "Aún no habló con él pero seguro está muy feliz. Hablé con él en la mañana y me dijo que el Warm Up ha ido bien, que me mantuviera concentrado".

Ya en la rueda de prensa el ganador fue cuestionado sobre sus sensaciones del fin de semana: "Ha sido un fin de semana increíble, cuando empecé a pilotar aquí me sentí muy bien, me sentí uno mismo con la moto. Creí en mí, estaba super concentrado y todo ha ido muy bien", declaró un muy positivo Bezzecchi.

El camino al éxito

El piloto comentó sobre lo que su familia significa para él. "Para mi familia ha sido muy difícil, ha sido un camino muy largo. Cuando consigues estos logros, recuerdas los momentos difíciles. Toda mi familia me ha apoyado desde el día uno. También Vale, debo agradecerle mucho por ayudarme a crecer y confiar en mi", añadió sonriente.

Como era de esperarse, le recordaron aquella vez en la que Valentino Rossi usó la camiseta de la selección Argentina.

"Hoy me regalaron la camiseta de Messi, fue genial. Él es el mejor. Cuando gané le pedí al equipo que me la pasará porque además está firmada". Presumió.

Foto: MotoGP

Le preguntaron si ya se veía peleando por el campeonato y con su peculiar sentido del humor respondió: "No, creó que es muy temprano para pensar en ser el campeón. Austin es un circuito difícil. Por el momento quiero disfrutar el día de hoy y seguir aprendiendo".

Sobre si se hará otro tatuaje por su primer victoria en MotoGP comentó "Probablemente si me haga otro tatuaje. Voy a ver si me imagino algo".

Ahora las miradas del actual líder del campeonato están puestas en Estados Unidos para el Gran Premio de las Américas en dos semanas.