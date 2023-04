Americas GP, el podio de Moto3 al habla

Llegamos a la tercera cita del mundial de Moto3, que se celebra en el Circuito de las Américas en Estados Unidos. El mundial de Moto3 llegó más interesante que nunca al circuito estadounidense. Las condiciones de pista eran buenas, pero no excelentes, el viento en pista aumentó bastante en el momento de la carrera, respecto a los días anteriores. Ello, propició la caída de Joshua Whatley en la Warm Up Lap.

Primera victoria de Iván Ortolá

El piloto del Angeluss MTA, consiguió cruzar primero la línea de meta tras una gran susto en los primeros compases de la carrera. Redujo la distancia en pocas vueltas, a pesar de que llegó a estar en posiciones muy retrasadas. Ortolá explica: “La verdad es que salvé la caída pero perdí muchas posiciones y bueno me centré en apretar. Empujé y tenía buenas sensaciones, buen ritmo y me vi capaz de llegar a la primera posición y en las últimas vueltas quise mantenerme en el grupo y mantener la calma. Luego, en la última vuelta dije venga voy a apretar y ver lo que ocurre y al final, he acabado primero. Es la primera victoria en el campeonato, estoy muy contento”.

Iván Ortolá / Autor: Jens Graupner

Tras él, el piloto del Leopard Racing Team, Jaume Masià consiguió finalizar en la segunda posición después del incidente con Ayumu Sasaki. Durante toda la carrera, al piloto valenciano se le vio confiado y con mucho ritmo. Jaume aclara: “He tenido un poco de suerte evitando la moto de Ayumu y he podido remontar. Hoy ha sido muy difícil porque soplaba muy fuerte el viento y cuando estabas en primera posición resultaba muy difícil, y el ritmo de Ayumu era increíble. Lo siento por él, la verdad”.

Por último, Xavi Artigas cerraba la última posición del cajón. Consiguió el tercer puesto por delante de Diogo Moreira, por tan sólo nueve milésimas. Explica en los micrófonos de MotoGP: “Me siento muy bien, después de los últimos dos años que han sido muy difíciles al final el trabajo merece la pena. Me he sentido muy bien durante la carrera, he estado ahí detrás del grupo pero con buenas sensaciones, así que estoy super contento .”