Johann Zarco: "Creo Jorge Martín, tiene más probabilidades de ganar el título“,

El piloto francés Johann Zarco ha atendido en una entrevista a Manuel Pecino para su canal de Youtube PecinoGP. Después de demostrar que el francés se atreve con nuestro idioma comenzó a responder a las preguntas de el anfitrión.

El piloto francés ha sido capaz de subir cuatro de los siete podios en lo que va de temporada de MotoGP, muy buenos números para él y para el equipo Prima Pramac Racing: “Creo que ha sido de mis mejores inicios de temporada, pero me recuerdo del 2021, mi primer año con Pramac. La Ducati tiene más motor con respecto a sus adversarios, pero considero que el mejor hasta el momento ha sido el de 2021”.

Johann Zarco autocrítico, habla como piloto

Estoy contento con cómo van las cosas. Yo quiero ganar y subir al podio. Este año con las sprint está difícil pero se puede aprender mucho para los domingos”, expone Zarco. “El sueño es ser campeón del mundo de MotoGP, pero hay que ganar. Está bien tener ese sueño”.

Prima Pramac Racing ha dado grandes pasos en las últimas temporadas gracias a dos pilotos, Zarco y Martín: “La ventaja de probar cosas puede conllevar a un gran premio, que con una superioridad técnica puedes ganar. Además, con la experiencia que yo tengo creo que puede ser un beneficio. Creo Jorge Martín, que además es más joven, tiene más probabilidades de ganar el título“, comenta Johan, que dice que Jorge tiene más oportunidades por “la lógica del tiempo” al ser más joven que él.

Me gusta controlar mucho la moto y la situación, si no puedo, no me gusta arriesgar más de la cuenta. Tengo siempre mucha pasión para hacer el máximo sobre la moto, que creo que es algo muy importante. Yo pruebo el máximo de lo que yo puedo dar. Con la edad se tiene más control y menos locura, a este nivel es importante controlar más” se sincera Zarco, que continúa.

“Lo bueno que tengo como piloto es que, cuando entiendo una cosa, la puedo repetir sin problema. Los finales de carrera son solo una combinación técnica que me permite ser fuerte, pero todavía no me permite ganar. Las tres primeras curvas son un momento que pueden marcar la diferencia, pero es como un póker donde hay que probar suerte.”

Como comenta Manuel Pecino, ahora hay más banderas francesas en las pistas. En concreto, también podéis ver muchas banderas con el número "5", el número de Zarco: “Me siento como una persona normal. Ahora con Ducati tengo también una moto para ir por la calle, no solo en la carrera. Tenemos ahora más banderas francesas, también por Quartararo que ha sido campeón del mundo, pero la cosa buena en Francia es que con Fabio me llevo diez años de diferencia y así el país encuentra de todo: veterano y juventud.”

El nuevo formato llama la atención al francés

“Las MotoGP ahora son muy rápidas, pero también tenemos más control sobre ellas, no es como antes. Considero que en MotoGP no puedes hacer un buen adelantamiento sin contacto, aunque siempre con respeto. Pero creo que sí es un deporte de contacto“

Además, Zarco también ha hablado sobre el avance de KTM: “El momento de KTM en 2019 necesitaba dar un paso atrás para reaccionar, pensar y hacer el desarrollo de la moto. La KTM no me podía dar esa sensación y yo pensaba ‘Ok, stop. Mejor esto que hacerlo mal’. Ahora estoy en otro periodo, donde puedo aprender y me siento muy afortunado de estar con ellos para aprender.”

Una de las preguntas más frecuentes esta temporada a los pilotos es qué piensan acerca del nuevo formato, y Johan Zarco no iba a ser menos: “Sí, me gusta el nuevo formato. Cada día tenemos un objetivo diferente y eso me gusta. Los viernes debemos acabar entre los 10 primeros. La carrera del sábado a mí me gusta porque siempre puedes ser más fuerte para el domingo. Física y mentalmente es difícil, pero lo puedes hacer bien para seguir creciendo deportivamente.”

Además, Zarco se ha puesto en la piel de Marc Márquez y ha dicho qué haría él en su situación: “Con el tiempo que tiene con Honda, puede ser que necesite tener un poco más de calma y control, que no puede ir a por la victoria porque la moto no está en el momento. Puede tener un poco más de paciencia o sabiduría para no hacerse mal él mismo con las caídas.”