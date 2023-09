Luca Marini renueva con el Mooney VR46 Racing Team para 2024

En esta última temporada, Luca Marini ha dado un gran y positivo cambio en cuanto a su pilotaje y su paso por el mundial de MotoGP. Sin hacer demasiado ruido, se ha ido adaptando y consiguiendo buenos resultados, y sobre todo, mucha experiencia.

Todo ello, le ha llevado a renovar con su actual equipo para la temporada del año que viene. Además, su compañero de equipo, también seguirá siendo Marco Bezzecchi. Es decir, el Mooney VR46 Racing Team, continua apostando por sus propios pilotos de cara al próximo año.

Declaraciones de los integrantes

Luca Marini explica su renovación al medio oficial de MotoGP: "Seguir en el Mooney VR46 Racing Team también en 2024 es para mí una cuestión de confianza en un equipo muy unido, con el que me llevo muy bien y que ha creído en mí durante muchos años. Como equipo, haremos todo lo posible para alcanzar nuestros objetivos durante la próxima temporada. No sólo a Vale, Uccio y Pablo, a quienes doy las gracias, sino sobre todo a todo el equipo técnico que me apoya a mí y a Ducati. Estar entre los protagonistas en 2024, luchar por el campeonato como piloto y como equipo es, sin duda, una verdadera ambición".

El Team Manager Pablo Nieto, persona muy conocida para los aficionados del motociclismo español, explica: "La alineación de 2024 de nuestro equipo está completa y estoy muy contento de haber confirmado a ambos pilotos. La ampliación del contrato de Luca por un año más supone una gran inyección de confianza para todos en el equipo. Un equipo sólido, con el apoyo de Ducati detrás, construido hace dos años y que, gracias al compromiso de todos, incluidos nuestros socios, está logrando resultados ambiciosos. Luca es ahora una realidad en el Campeonato del Mundo de MotoGP™, siempre entre los mejores pilotos, y estoy seguro de que podrá llevarse muchas satisfacciones en el futuro”.

Y por último, el director del equipo, Alessio Salucci, aclara a MotoGP: "Estoy muy contento de poder confirmar que Luca seguirá con nosotros en 2024. Será su séptima temporada con el equipo y este es un reconocimiento de confianza realmente significativo para todos nosotros y para todos nuestros socios que apoyan el proyecto. Confirmar, con el apoyo de Ducati, un equipo en crecimiento es un mérito importante. Luca es un gran trabajador, siempre preciso, centrado en los detalles y esto es una verdadera ventaja en el MotoGP™ actual. Rápido, consistente y muy sólido, creo que hasta ahora ha cosechado menos de lo que merecía y espero que pueda llevarse muchas satisfacciones en estas carreras que quedan y en el futuro".