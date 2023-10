Cal Crutchlow: "Yamaha debe mejorar el motor, no la aerodinámica"

El pasado fin de semana, Cal Crutchlow aprovecho su aparición como Wildcard en el Gran Premio de Motegi para expresarse sobre el desarrollo de la M1 hasta ahora.

El piloto británico destaco que el equipo debe dejar de concentrase en la aerodinámica y poner más atención en el desarrollo del motor.

"El problema es que se presta demasiada atención a la aerodinámica. Hasta ahora he completado tres test que se han centrado en ello. Hay otras áreas en las que debemos mejorar antes de abordar eso. Sinceramente, creo que puedo hacer una vuelta más rápida en Motegi con el carenado normal, que con todos los implementos para la aerodinámica. Simplemente remontemos ha hace ocho años, los tiempos de vuelta eran mucho más rápidos que los de ahora y había mucho menos paquetes aerodinámicos", comentó.

Cal también agradeció lo atento que es el equipo pero espera se trabaje más en las áreas donde nota deficiencia. "El equipo de pruebas trabaja muy bien. Ellos en verdad te escuchan, el problema es que necesitamos acción. Tienen que entender todo lo que les comentamos e implementarlo. Eventualmente lo harán simplemente ahora no es el momento".

Tampoco perdió la oportunidad para comentar la lista de prioridades que debería tener el equipo. "Hay tres áreas centrales en las que debemos trabajar. Lo más importante es el motor, luego viene la electrónica y la aerodinámica debería de ser lo menos importante. Es obvio que tenemos que construir un motor más rápido pero también uno más suave. Antes de comenzar la temporada les dije que no era correcto usar el motor que tenemos, pero Franco (Morbidelli) y Fabio (Quartararo) lo eligieron así que no pude hacer nada. Este motor es muy agresivo y no hemos podido generar el agarre necesario".

Con 14 carreras completadas Yamaha se encuentra en el quinto lugar en el campeonato de constructores con 131 puntos. Quartararo es decimo en la clasificación general con 111 puntos y Morbidelli es decimosegundo con 77.

Crutchlow finalizó su entrevista para speedweek afirmando que el próximo año tanto Fabio como Alex (Rins) tendrán una moto mejor desarrollada que la de ahora.