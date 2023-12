Jorge Martín: "Me veo campeón"

Jorge Martín Almoguera se quedó a las puertas de ser campeón del mundo en MotoGP por primera vez tras una gran batalla final frente Bagnaia. El piloto madrileño llegó con opciones al último fin de semana, pero una caída en la carrera del domingo acabó con las opciones.

El subcampeón del mundo pasó este lunes por el programa el 'Hormiguero' para repasar el final de la temporada. Martín explicó que el Mundial no le perdió en el Gran Premio de Valencia, sino que fue "un año muy largo y ha pasado de todo". A pesar de no ser campeón el está contento, debido a que que su objetivo a principio del año era "un top-3".

El piloto de Prima Pramac reconoció que disfrutó la última carrera "mucho porque había mucha afición". "Me dije que iba a disfrutar pasara lo que pasase", añadió. Incluso dijo que su peor momento fue de Tailandia a Qatar porque "estaba obsesionado con ganar".

Por otro lado, habló sobre su acción con Marc Márquez en la última carrera donde Jorge Martín arriesgo y acabó la acción con la caída de los dos pilotos. "Me supo fatal porque era su última carrera con Honda, pero me sorprendió su actitud, porque me dijo que él hubiera hecho lo mismo", explicó sobre el accidente. Después elogio al octocampeón afirmando que es "el mejor de la historia, quería un casco suyo y lo intercambiamos a los dos días”.

También se sincero sobre su relación con los demás pilotos, agregando que no pretende "ser amigo de los demás". "Soy muy respetuoso porque nos estamos jugando la vida, pero voy a tope”. Confesó que sólo se lleva bien con un piloto y es Aleix Espargaró. "Es una relación de casi hermanos porque me cuida mucho desde los 16 años, dijo sobre el piloto de Aprilia.

No se olvida del Gran Premio de Indonesia

En cuanto al mayor aprendizaje del año expresó que ha dado un gran paso este año, pero con la espina clavada en la carrera de Indonesia. "Iba liderando con tres segundos y, seguramente, con ese resultado hubiese ganado el Mundial. El sentirme tan superior en ese momento, el querer ‘humillarlos’ por así decirlo, me hizo fallar. He aprendido que puedes ganar la carrera por un segundo o dos décimas, los puntos son los mismos”.

Jorge Martín ya piensa en el 2024, un año donde cree "que habrá mucho nivel". Aunque el se ve el próximo año "peleando por el campeonato, me veo campeón, pero eso requiere poner muchas cosas juntos".