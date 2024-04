Los pilotos del podio como es habitual dejaron sus declaraciones tras el final de la carrera del circuito de Suzuka.

Carlos Sainz: ''he podido hacer mis maniobras, pero ha sido complicado.''

Carlos hablaba sobre la carrera y su buena racha: ''he tenido una buena carrera, ha sido duro con la degradación, pero con las nubes mejoró, he tenido que adelantar muchos coches hoy y es complicado aquí en Suzuka, aunque he podido hacer mis maniobras.''

Carlos sobre los compuestos: ''Pensé que si podía seguir adelantando, pero que iba a ser complicado volver a la tercera o cuarta posición, adelantar al Mercedes ha sido muy complicado en la segunda tanda, sabia que necesitaba un delta muy grande para acercarme a Lando y a Charles, éramos rápidos con el duro.''

Carlos Sainz sobre la próxima carrera en China con sprint incluido: ''creo que será complicado para todos, llevamos cuatro años sin ir a esa pista, y saltar directo al Sprint es complicado, pero seguro que la carrera también será buena."

Sainz en el podio. Fuente: Scuderia Ferrari

Checo Pérez: ''creo que el año pasado este fue mi peor fin de semana.''

Checo Pérez sobre el resultado: ''Ha sido un buen resultado para el equipo, siempre es difícil mantener a concentración durante mucho rato, mi segunda resalida fue mejor que la primera, pero no lo suficiente como para alcanzar a Max, hemos sufrido ese undercut con Lando Norris, pero con los duros tenia mas confianza y el ritmo había vuelto.''

Checo sobre el campeonato: ''creo que estamos en una tendencia positiva, creo que el año pasado este fue mi peor fin de semana, y pensaba que si eramos fuertes en un circuito de curvas de alta-media velocidad podríamos ser fuertes en las demás.''

Checo Pérez levantando su galardón del podio. Fuente: Red Bull Racing

Max Verstappen: ''no ha podido ir mejor.''

Max sobre la victoria: ''a estado muy bien, lo complicado era la salida, y después el coche iba mejorando, quizás por las nubes, pero todo bastante bien, la estrategia paradas, no ha podido ir mejor.''

Verstappen sobre la Japón y China ''la anterior carrera (Australia) fue un bajón, pero aquí hay grandes aficionados, y es genial ganar en casa de Honda.'' ''Creo que sera un fin de semana muy ocupado, como cualquiera de Sprint, aunque llevamos tiempo sin ir, y solo tenemos una sesión de libres para aclimatarnos.''