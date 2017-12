Anuario VAVEL MotoGP 2017: Michele Pirro, tranquilidad y constancia. | FOTO: Mirco Lazzari - Getty Images

Michele Pirro piloto del Campeonato italiano del mundo de SuperBikes, es también probador oficial de MotoGP con la marca italiana Ducati quien le ha dado la oportunidad, una temporada más, de ser wildcar. El italiano ha participado en tres carreras en esta temporada; los dos GPs de Italia (Mugello y San Marino) y el último Gran Premio de la Comunitat Valenciana. En todas las carreras en las que participó consiguió un Top10

Gira por Italia

Pirro participó en tres carreras, todas de la gira europea, la primera de estas Mugello. Primera carrera en Italia y por lo tanto primer GP de casa para el wildcar de Ducati como también primera aparición de este en un Gran Premio desde Aragón de la temporada pasada. El piloto durante todo el gran premio consiguió unos buenos resultados, en el primer libre conseguía hacer el segundo mejor tiempo, el sábado en la qualy conseguía un 4º puesto en parrilla para el domingo y, finalmente, un noveno puesto en carrera.

"Finalmente he vuelto a la pista para un GP por primera vez desde Aragón el año pasado. Estoy muy feliz porque siempre es una experiencia fascinante competir en Mugello frente a nuestros fanáticos", declaró el piloto tras la carrera.

De Mugello a Misano

En el Misano World Circuit Marco Simoncelli el piloto italiano hizo su segunda aparición esta temporada. El fin de semana no fue fácil para el piloto de Puglia, este se cayó en el entreno clasificatorio provocando que saliera desde cuarta fila de parrilla en la carrera, pero a la hora de la verdad esto no fue un problema. Pirro hizo una gran remontada quedando al final en quinta posición, igualando su mejor resultado en MotoGP conseguido en 2012, Pirro aseguró al final de carrera que se había divertido mucho durante esta y que había acabado satisfecho con el fin de semana en el segundo gran premio de casa."A partir de la mitad de la carrera he podido empezar a rodar con un buen ritmo y he empezado a remontar llegando casi hasta la posición de Viñales. […] Todavía tengo que mejorar porque me falta ritmo en las primeras vueltas de la carrera, pero hoy me he divertido mucho."

Valencia, último GP de la temporada

Recta final de la temporada de MotoGP, se llega a la última carrera. El italiano comenzaba el último gran premio consiguiendo una gran 6º posición en la tanda clasificatoria para la carrera. El domingo, Michele Pirro, consiguió una novena posición cerrando así su tercera carrera, como wildcar, esta temporada después de haber estado luchando con los pilotos que iban en cabeza.

Pirro, constante pero ambicioso

Michele Pirro ha demostrado, a pesar de participar en pocas carreras, que es un piloto constante, como ya se ha visto no ha bajado del TOP10 en los tres grandes premios. Además, es un piloto que conoce exactamente la moto italiana como también la marca. Es un piloto tranquilo y con la paciencia suficiente como para saber hasta dónde puede arriesgar ya que no es de rendirse fácilmente pero también es un piloto luchador. Es por eso que Pirro quiere seguir luchando y trabajando duro de la mano de Ducati, tanto para su propia mejora como para el de la marca.

La Ducati

Michele Pirro es uno de los probadores oficiales de Ducati lo que quiere decir que lleva la moto oficial. La Ducati Desmosedici GP es una moto de 4 tiempos de una cilindrada de 1000 cc. y con una potencia máxima de 250 caballos. El chasis es de doble viga de aluminio, suspensiones Öhlins. Haciendo referencia a los frenos encontramos un doble disco delantero de carbono de 340mm con pinzas de 4 pistones Brembo y un único disco trasero de acero inoxidable con pinzas de 2 pistones.El peso de la moto es de 157 kg.

2018

Con la mirada puesto en 2018, para la próxima temporada y después de los resultados que ha obtenido en las tres participadas, Pirro pide más oportunidades de carreras durante la temporada ya que cree que tiene el suficiente potencial para poder estar luchando en cabeza. El italiano busca más experiencia en carrera para seguir sumando conocimiento a Ducati y continuar demostrando que ellos también son fuertes para volver a luchar por un campeonato como este año.