Montgorock Xàbia Festival: el mejor rock nacional en el Mediterráneo

Los murcianos de M-Clan presentarán "Delta" | Foto: El Norte de Castilla

El Montgorock Xàbia Festival está a la vuelta de la esquina. Y es que este festival que hemos ido conociendo y desgranando sus detalles en los últimos meses, no es un evento musical más al uso. Es uno de los oasis dentro de la provincia de Alicante para disfrutar de la mejor música rock nacional a tan solo unos metros del Mediterráneo. La quinta edición se celebra los días doce y trece de mayo en el Recinto de La Fontana de Xàbia y que además contará con una novedad, conciertos gratuitos por las mañanas, como de Los Vinagres. Los últimos pases para el festival están disponibles a través de entradas de día desde 32 euros, mientras que los abonos cuestan 55 euros.

Esta nueva edición contará con la presencia de grupos tan reconocidos y que visitarán la provincia después de mucho tiempo, como M-Clan, Leiva, Sidecars, La Fuga y Los Zigarros, entre otros para formar un amplio cartel. El Montogorock se caracteriza además porque la mayoría de las bandas son de un claro perfil de rock, como también pueden ser Aurora & The Betrayers, The Saltitos, Corazones Eléctricos y Sexy Zebras. Un espectáculo musical sin precedentes y que no se puede encontrar por la zona alicantina, lo que le coloca como una cita imperdible para los amantes de esta música.

Los conciertos se podrán disfrutar desde uno de los recintos más deseados de la provincia, ya que tan solo está a unos metros del Mediterráneo y cuenta con 10.000m2 de recinto cubierto de césped artificial para mayor comodidad de los asistentes. Además, el Montgorock Xàbia Festival está comprometido con el medioambiente y con la sociedad porque todo lo recaudado con los vasos reutilizables en el evento servirá para financiar un proyecto en el Cap de Sant Antoni, uno de los puntos emblemáticos del Parc Natural del Montgó.