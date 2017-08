Cinco equipos que no irán a los playoffs este año

NFL Playoffs Fuente: nfl.com

Queda poco para que dé comienzo la temporada 2017-2018, el 8 de septiembre con los Patriots que recibirán a los Chiefs en el Gillette Stadium. Una vez que dé lugar el kickoff los equipos dispondrán de 17 semanas para ganarse una plaza en los playoff.

Realmente la meta no es llegar a los playoffs sino lo que está al final de este lo que realmente interesa: la Super Bowl. Pero esto es la NFL y el nivel de competición es muy alto por lo que hay que ir paso a paso: centrarse en clasificarse para los playoffs y después ya soñar con el trofeo Lombardi. Sabiendo esto, para muchos equipos clasificarse a los playoffs es todo un éxito, luego están los Patriots, que ven como fracaso acabar la temporada con las manos vacías.

De los 32 equipos tan sólo 12 equipos se clasificarán para los playoffs, lo que supone que el resto (20) deberán ir pensando en la próxima temporada. Equipos como los Patriots, Steelers, Packers e incluso Raiders tienen una plaza más que asegurada, mientras que poco seguro para el resto de los equipos.

A continuación analizaremos las razones por las que los siguientes (cinco) equipos, salvo lesiones importantes por parte de sus rivales, no tienen todas consigo para llegar a los playoffs:

Cleveland BROWNS

(1-15) Playoffs: No

El destino de los Cleveland Browns es algo bastante incierto, lo único seguro es que deben ganar más partidos si pretenden llegar a los playoffs. Su única victoria la temporada pasada (1-15) se vivió como todo un triunfo, asique su posición en esta lista no debe sorprender a nadie.

La última vez que ganaron en Playoffs fue en 1994 en un partido de Wild Card AFC con Belichick como entrenador contra, cosas del destino, los Patriots de Bill Parcels. Es decir, la última vez que ganaron en los playoff fue la primera-de muchas -de Belichick.

Puede que Hue Jackson no sea tan bueno como Bill, pero es un buen entrenador y tampoco explicaría la sequía de los Browns. Sin embargo, y lo que sí lo hace, es la incapacidad de los de Cleveland en encontrar a un buen QB. Los malos fichajes- Robert Griffin III era propenso a las lesiones y acabaron por ficharlo igualmente- y una mezcla entre mala decisión y mala suerte en el draft-Johnny Manziel, Justin Gilbert- ha supuesto que, desde 1999, los Browns hayan tenido 24 QBs distintos. Por eso es normal que cada año vean su elección de primera ronda como un hail mary pass a la desesperada.

Sin embargo, parece que no todo es malo para el equipo de Hue Jackson, ya que hay un atisbo de esperanza en DeShone Kizer, sobre todo tras su espectacular actuación en el partido de pretemporada ante los Giants.

No obstante, Cody Kessler sigue siendo el mariscal de campo titular, una decisión comprensible, conviene mimar y tratar entre algodones a la joven promesa e ir preparándolo poco a poco. Sin opciones, los Browns deben ver la temporada 2017-2018 como una cuestión más de orgullo y de no perder tantos partidos más que de ganarlos, y dejar que Sashi Brown y Paul Depodesta ganen las batallas en los despachos a la hora de preparar el equipo para las próximas temporadas.

Detroit LIONS

(9-7) Playoffs: No (Derrota en Wildcard frente a Seattle)

Si algo tienen en común los equipos de esta lista, aparte de que no llegarán a playoff, es que la posición del quarterback es bastante mediocre o cuanto menos mejorable. Pues todos los equipos no, ya que los Detroit Lions cuentan con Matthew Stafford un muy -pero que muy- buen quarterback. El problema de los Lions es otro, y no tan grave: tan solo deben rodear a Stafford de la gente adecuada y mejorar-bastante- su defensa.

Los Detroit Lions deben de ser uno de los equipos con más suerte de la NFL, al menos así fue la temporada pasada. Stafford protagonizó ocho remontadas en el último cuarto, batiendo así el record de Peyton Manning de 2009, quizás sea por su entrenador, Jim Caldwell, quien entrenaba a los Colts por entonces y ahora a los Lions. Ocho partidos son demasiados por lo que su suerte, tarde o temprano se irá acabando.

Además, el equipo se ha reforzado en algunas posiciones, la inclusión de T.J. Lang y Ricky Wagner, deberían dar el tiempo necesario para que Stafford busque a quien pasar. Y he ahí el segundo problema, el ataque de los Lions no es el mismo zarpazo que con Calvin Johnson, y Golden Tate –muy infravalorado- no es suficiente.

Miami DOLPHINS

(10-6) Playoffs: No (Derrota en Wildcard frente los Steelers)

La lesión de su quarterback estrella Ryan Tannehill debería ser, por sí sola, una razón de peso por la que no se debería contar con los Miami en playoff. Aunque, mirando las estadísticas puras y duras, su suplente Matt Moore tampoco era una mala opción. No obstante el entrenador, Adam Gase y el equipo han fichado a Jay Cutler, por 10 millones para que salga de su retiro, optando así por la espectacularidad y el marketing más que por la efectividad.

Obviando el tema quarterback, hay otros motivos por el que los Dolphins no vayan a conseguir llegar a los playoffs. La temporada pasada Gase tuvo que ver como su equipo empezaba con un resultado de 1-4 (incluyendo la derrota de 22-8 ante los Cincinati Bengals en la cuarta semana). Este año el calendario de los Miami es bastante más complicado: Raiders, Panthers, Patriots (x2) Broncos, Bills (x2) y los Chiefs, pondrán a prueba semana tras semana el liderazgo de Jay Cutler.

Aun así, el equipo de Miami cuenta con mucho potencial y es un equipo bastante joven, Jay Ajayi, Jarvis Landry, Kenny Stills, aunque no terminan por despegar todavía.

Houston TEXANS

(9-7) Playoffs: Si (Derrota en Divisional frente a los Patriots)

Bill O’Brien ha conseguido deshacerse de Osweiller tras su mala relación, lo que deja un hueco en la posición de QB. Osweiller ha resultado no ser lo que esperaban y mucho menos valía lo que pagaron por él, sin embargo, fue suficiente para llevarles a los playoffs. Con Tom Savage de titular, y el rookie Deshaun Watson no es suficiente para repetir la misma fortuna, aunque de ser así sería el tercer año consecutivo en conseguir esta hazaña.

Muchos negarán con la cabeza al ver a los Houston Texans en esta lista, sobre todo con el regreso de J.J.Watt. Pero un solo hombre no es suficiente, mucho menos si se trata de la defensa puesto que se ganan los partidos anotando (los pick six no ocurren siempre) y sino que se lo digan a Drew Brees y los Saints. A pesar de la llegada de J.J. la retirada de Vince Wilfork y marcha de A.J. Bouye supone unas bajas más que significativas.

No obstante, la verdadera razón por la que los Houston Texans no estarán en los playoffs se debe a su calendario más que a su potencial. Asumamos que el AFC South con los Texans, Colts, Jaguars y Titans tan solo contarán con un equipo en los playoffs (la última vez que fueron dos fue en 2012). La competitividad de esta división no es muy alta, pero los Titans han hecho bien sus deberes y han mejorado muchísimo con respecto a un par de años. Cuentan con uno de las mejores backfields de la liga con Demarco Murray y Derrick Henry, y no hay que olvidar que sus opciones de playoff se esfumaron en el momento que Marcus Mariota se lesionó. Por lo tanto, y si su QB se mantiene sano, los Titans deberían ocupar el sitio de los Texans este año.

New York GIANTS (11-5)

(11-5) Playoffs: No (Derrota en Wildcard frente a los Packers)

Quizás sea la apuesta más arriesgada de la lista, hay otros equipos que tienen menos o las mismas posibilidades que los Giants de clasificarse para los playoffs. Los Jaguars, Jets o los 49ers entran en esta categoría de equipos, pero los Gigantes de Nueva York suponen más reto.

Aunque reto el que se enfrenta Eli Manning. A sus 36 años no es el mismo que antes, aunque siempre ha destacado más por ser hijo y hermano más que por su juego. Los Giants se niegan a aceptarlo (a pesar de que se haya dicho que estaban buscando un remplazo, tampoco es que lo estén buscando muy activamente) y cada temporada los stats de Manning van a peor, 26 touchdowns y 16 intercepciones en 2016-17.

La posición de quarterback no es la misma que en 2008 o en 2012, y tampoco la línea ofensiva, algo que su entrenador, Ben McAdoo, sabe bastante pero los refuerzos no acaban de llegar

Otra de las razones por las que los Giants no conseguirán llegar a los playoffs es por su ataque. Depende demasiado de su superestrella Odell Beckham Jr. y está claro que el jugador responde (26% del resultado de los partidos es fruto de Odell) pero ese nivel de productividad le deja expuesto a las lesiones, algo que se pudo ver en el partido de pretemporada frente a los Browns.

Con Beckham Jr. lesionado las opciones de Manning son Sterling Shepard y ¿Sterling Shepard? Es verdad que tienen a Brandon Marshall que vuelve tras una lesión en el hombro y es un futuro Hall of Famer pero su transición en el equipo no está siendo muy buena: aún le queda por aprender las jugadas algo que no es nada fácil en este equipo. El ataque de los Giants es no huddle lo cual se trata de jugadas muy rápidas y que se apoyan muchísimo en la comunicación no verbal, lo que dificulta el aprendizaje de las jugadas.

Una tarea difícil

La lista lo componen cinco equipos, pero de los 32 que componen la liga de la NFL, tan sólo 12 conseguirán clasificarse para los playoffs (6 de la AFC y otro tanto de la NFC). O lo que es lo mismo, 20 equipos se quedarán fuera.

Equipos como los Arizona Cardinals, San Diego Chargers, Tenessee Titans, Carolina Panthers y los Tampa Bay Buccaneers son cinco equipos que podrían haber protagonizado esta lista el año pasado, pero esta temporada tienen muchas opciones de llegar a los playoffs. Algo que demuestra a los Browns, Giants, Texans, Dolphins y Lions que si se hacen las cosas bien se puede conseguir.