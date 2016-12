Entrevista. Carolina Navarro: "El pádel debería tener más presencia en televisión"

Fotomontaje: Vavel.com

La jugadora del Starvie Team nos ha concedido una entrevista tras finalizar la temporada.Con una final y seis semifinales con su inseparable compañera, Cecilia Reiter, la simpática Carolina Navarro nos cuenta su dia a dia y su percepción del circuito World Padel Tour desde dentro.

Padel Vavel:¿Como empezaste a jugar al padel?

Carolina Navarro: Yo era jugadora de tenis, llegó el momento que me dedicaba profesionalmente y dejaba los estudios o bien dejaba el tenis y estudiaba una carrera. Decidí dejar el tenis, no sabía si podría o no llegar a dedicarme a ello, asi que decidí estudiar una carrera. Un amigo me dijo que existía el padel, y que era parecido al tenis, por lo que empecé a jugar por Málaga con mis hermanas, empecé a competir y poco a poco fue subiendo de nivel. Y como podía competir y estudiar, me lo tomé en serio.



Pv:¿Como es un día en la vida de Carolina Navarro?

C:Me levanto, desayuno y me voy a entrenar alrededor de 3/4 horas (entre padel y preparación física), vuelvo a casa, me ducho, como y duermo la siesta (sagrada, nos dice entre risas). Por la tarde, me dedico a cualquier tipo de evento que pueda tener o bien a descansar, contestar mails, redes sociales, sesiones de fotos...siempre hay algo (risas).

PV:Una jugadora del World Padel Tour,¿Puede vivir solo de jugar el circuito?

CN:Te diría que la mayoría no, que como mucho las 4 primeras parejas pueden dedicarse, el resto la mayoría e incluso algunas de las 4 primeras parejas dan clases. Ceci y yo tenemos la suerte de tener buenos patrocinadores, que nos permiten dedicarnos a entrenar y competir. Igualmente nos organizamos clinics/exhibiciones o charlas, los fines de semana que no tenemos torneo . Así que el año es duro, aunque haciendo lo que nos gusta.

Carolina firmando su nuevo contrato con Starvie



PV:Como aficionados al padel, creemos que se debería retransmitir un mayor numero de partidos a través del streaming, ¿Crees que el circuito World Padel Tour esta creciendo cada dia mas y esto es posible?

CN:Evidentemente para el jugador se importante que el streaming sea cuanto más mejor , ya que nos da mucha más visibilidad, y llegamos a más gente. Es una manera de vendernos a los patrocinadores. El streaming ha mejorado mucho y ojalá cada vez hagan más rondas.

PV:¿Que le falta para dar el gran salto?

CN:Entiendo que retransmitir todos los torneos en teledeporte, incluso llegar a hacerlo en directo. Creo que es la línea que debería llevar el WPT, y creo que es la que lleva. De hecho este año los masters se han retransmitido las finales.



PV:¿Consideras que el pádel en España está demasiado infravalorado? ¿He internacionalmente?

CN:Creo que con la cantidad de practicantes que hay, debería de ser mucho más mediático, tanto en prensa nacional como en televisión. Creo que se está mejorando y que es la línea que quiere seguir WPT. A nivel internacional está pegando un salto muy grande, y está creciendo a un ritmo muy rápido. Ojalá siga en esa línea, y dentro de poco se pueda hablar de que se juega al padel en toda europa, no solo en España.

PV:Como Veterana en el circuito World Padel Tour ¿Como ves a la cantera de este deporte?¿hay futuro?

CN:Hay muy buena cantera y sí que hay futuro, tenemos jugadoras jóvenes que están pegando muy fuerte en el circuito y esto es muy bueno para el padel. De hecho desde las primeras rondas, ya hay partidos durísimos.

PV:Que balance haces de la temporada?

CN:Teniendo en cuenta el nivel que tiene hoy el padel femenino, y haber terminado pareja numero 4, Estoy muy contenta con la temporada que hemos hecho. Ha tenido bastante regularidad, y además es una temporada muy especial en la que he aprendido mucho como jugadora.

PV:Hablemos de tu pareja de baile, ¿Que es lo mejor y lo peor de tu pareja, Cecilia Reiter?

CN:Lo mejor la garra, la fuerza, el tirón que tiene dentro de la pista, y su esfuerzo dia a dia para dar lo mejor de ella. Siempre quiere mejorar y darlo todo. y la capacidad que tiene para leer los partidos, y sacar una táctica... Lo peor?? (risas) no creo que haya nada peor.. es una grandisima jugadora y además este año me ha ayudado muchísimo.

Carolina Navarro y Cecilia Reiter

PV:Esta temporada Marta Marrero y Alejandra Salazar,se han mostrando muy solidas,¿Como ves a las actuales numero uno, Marta y Alejandra?

CN:Veo a Marta y Alejandra muy sólidas, muy fuertes y con mucha confianza. Creo que son la pareja más peligrosa.

PV:Para acabar nos gustaría preguntarte si ¿Tienes alguna manía dentro de la pista o antes de los partidos?

CN:Manias tengo tantas que no sabría cual decirte (Risas).