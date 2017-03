Entrevista. Rodrigo Fáez: "El periodista tiene que dar una vuelta al reciclaje"

Fotomontaje: Iñaki Fernández, VAVEL

Rodrigo González Fáez es un periodista asturiano que actualmente forma parte del equipo de Bein Sports y GOL TV. Aparte de lo laboral, Rodrigo cuenta con un canal de YouTube y es un fanático del club de su tierra, el Sporting.

Antes de dar comienzo a la entrevista es de vital importancia resaltar la humanidad de Rodrigo, que se ha mostrado amable, sincero y, sobre todo, humilde. El asturiano ha respondido de manera muy correcta y acertada a las preguntas planteadas, profundizando además en cada una de las cuestiones.

Pregunta: Usted inició su carrera como periodista narrando partidos en Radio Salamanca mientras estudiaba en la Universidad Pontificia de dicho lugar, ¿cómo lo recuerda?

Respuesta: Los inicios son los que son, tú empiezas con ilusión, con ganas, sobre todo, con objetivos, y la verdad es que cuando estás en una radio hay que hacer de todo. Guardo un buen recuerdo de aquella etapa.

P: Al término de sus estudios se incorporó a la Cadena SER, donde estuvo hasta el 2006. ¿Qué sintió al entrar en una cadena de semejante entidad?

R: Ya estaba en la SER, puesto que Radio Salamanca ya pertenecía a la SER, y lo que hice fue entrar con la típica beca. Era una responsabilidad fuerte al ser la radio más escuchada, por aquel entonces, en España. Sobre todo, era una responsabilidad, porque estabas saltando de categoría. Allí aprendí a seguir siendo consistente en el día a día. Intenté ser el mejor en lo que me tocara, ya fuera el Sporting, el Sporting “B”, balonmano, baloncesto, etcétera. Poco a poco ese tipo de experiencias te sirven para crecer a nivel laboral y a nivel personal. La verdad es que fue una experiencia que ahora mismo guardo con mucho cariño, dado que la mayoría de las personas con las que trabajaba por aquel entonces siguen siendo mis amigos.

Sobre todo, cuando te estás iniciando en un mundo tan complicado como el periodismo, vas asentando contactos que vas manteniendo a lo largo de los años, vas conociendo a gente, y también vas teniendo relación con jugadores. Yo, por ejemplo, empecé a hacer muy buenas migas con Jorge García Torre, que ahora está en el Burgos, o con Javi Fuego, que se encuentra en el Espanyol. Con ambos mantengo una muy buena relación.

P: Tras estar tres años en la SER Gijón, se traslada a Madrid, para trabajar en Punto Radio. ¿Qué supuso ese cambio para usted?

R: Mirándolo con perspectiva, este si que es el cambio, puesto que pasas de una radio local a lo que es la “Champions”, donde trabajas

"Pedrerol nos exigía como el que más" codo con codo junto a gente que has admirado y has visto por la televisión. Era un salto que te daba un poco de vértigo. Además a eso se le sumaba la exigencia de nuestro jefe, que era Josep Pedrerol. Nos exigía como el que más. Allí aprendí que nada era imposible, y que todo lo que te pidan tienes que conseguirlo, porque nunca sabes quién te va a decir que “sí”. A partir de ahí fue el cambio a todos los niveles, que para mí supuso tener una base bien formada, y eso hizo que me sintiera uno más del gremio.

P: En 2009 dejó la radio para dar paso a la televisión. ¿Se adaptó bien al mundo televisivo?

R: Al principio era muy reacio, porque la tele es muy complicada y, efectivamente, después de tantos años en este medio, sigues confirmando los medios que tenías, puesto que en la tele necesitas un cámara, un equipo de producción… y es algo verdaderamente complejo. Al estar en todas las pantallas de España, tienes que tener un lenguaje, una apariencia… y eso fue un handicap al que me acabé acostumbrando. Al final, todas esas vivencias en radio, tele y demás te van enriqueciendo.

P: Habiendo experimentado los dos medios, la radio y la televisión. ¿Con cuál se queda?

R: Yo, a día de hoy, me quedo con la radio porque tiene una cercanía, una manera de improvisar que la televisión no tiene; tiene algo especial. Mucha gente habla de la magia de la radio. No sé si es magia, pero yo soy de los que dicen que la radio te da cercanía, y es algo distinto que, en España, al estar tan establecido como medio de comunicación, ayuda a muchas personas que puedan sentirse solas, que tengan problemas o, simplemente, que quieran pasar un buen rato. A pesar de las redes sociales, me sigue pareciendo el medio más veraz.

P: Volvamos a la televisión, esta vez para repasar sus dos etapas en Gol TV. ¿Qué diferencias hubo?

R: En la primera etapa de Gol era novato. Vas creciendo y, cómo no, me sirvió para ver la repercusión mediática que tiene un medio visual como es la televisión. Sobre todo, aprendí a cambiar de registro, tienes que mantener más la compostura, y además, al ser un canal de pago, tenías que mantener más el nivel. Tienes que tener una elegancia a la hora de expresarte, de hacer las preguntas, tienes que dar ese salto, para darte cuenta de que es un medio distinto.

En la segunda etapa, en la de ahora, me está sirviendo para abrir otro “quesito” en este mundo audiovisual, y es algo completamente nuevo y distinto a la primera etapa de Gol, puesto que antes era un canal cerrado y ahora es un programa abierto.

P: Desde que Gol TV se ha convertido en público está dando pasos agigantados. ¿Cómo se vive eso desde dentro?

R: Sobre todo te enorgullece porque es un programa que no sólo trata de fútbol, también da cabida a la UFC, a boxeo, al hockey hielo… Por fin estoy en un canal que no se centra sólo en el fútbol. Es un registro distinto, aquí descubres el tema de las audiencias, algo que yo desconocía, y entonces, poco a poco, vas teniendo tu “caminito”, vas abriendo vías, y es una etapa diferente, que me llena de ilusión y optimismo de cara al futuro.

P: Una de las cosas más notables de Gol está siendo la cobertura de todos los encuentros. Tanto partido le exige trasladarse a diferentes puntos de España y, a veces, de Europa. ¿Disfruta viajando? ¿Tiene tiempo para hacer turismo en los lugares a los que va?

R: Turismo muy poco, porque vas con una agenda muy apretada y, al final, vas a lo que vas; pero es cierto que, con respecto a otros trabajos, yo estoy obligado a asistir a lugares conocidos para hacer alguna entradilla o para emitir un directo. Es algo que está bien y que tiene sus pros y sus contras.

P: Dejando a un lado lo estrictamente profesional, tiene un canal de YouTube. ¿Cómo le va?

R: La verdad que estoy muy contento. Yo entré en esto por curiosidad, porque pensaba que había mucho “friki”, y me planteaba si era todo "Estoy feliz por haber descubierto un mundo como Youtube" así. Hace unos meses empecé a navegar y tampoco hay tanto como yo pensaba. He encontrado canales muy chulos como el de Campeones o como el de Isaac Corrales. Me empezó a llamar mucho la atención y, como en los medios de transporte no puedo dormir, pensé crearme un canal y, así, en los viajes poder estar entretenido. La verdad es que estoy feliz por haber descubierto un nuevo medio como YouTube, y mientras me haga sentir bien, seguiré con el canal.

P: Además, en dicho espacio, ha dejado claro que su corazón late en rojo y blanco, concretamente por el Sporting. ¿Ve fuerte al equipo? ¿Cree que lograrán la permanencia?

R: Yo creo que ahora están bastante más centrados porque el entrenador se ha adecuado más a la plantilla, no como Abelardo, que trató de hacerlo al revés. Me parece que este cambio le ha venido bien al equipo, y soy optimista porque queda mucho todavía y hay mucho margen de mejora.

P: Para dar punto y final a la entrevista estaría bien hablar sobre el periodismo. Muchos dicen que encontrar un empleo como periodista es complicado. ¿Lo ve así? Volviendo un poco a sus años de formación, ¿por qué decidió ser periodista y qué le diría a un joven que quiera trabajar en este mundo?

R: Sí, me parece que encontrar empleo como periodista es difícil. Yo me considero un privilegiado, pero las condiciones que tenemos los de mi generación son una mierda. La audiencia opta por programas de "VAVEL es un ejemplo del cambio" debate, no hay mucho programa de investigación y pienso que eso es perjudicial. Como bien dice, el dinero se lo llevan “los tres de arriba” y, de cara al futuro, el periodista tiene que dar una vuelta al reciclaje aprovechando las redes sociales para ello.

Yo creo que todo tiende mucho más a que uno tenga su canal de YouTube o que tenga su Twitter y, a partir de ahí, que empiece a crecer y que lo use de escaparate. VAVEL es un ejemplo de ese cambio. Pienso que en otros países se valoraría mucho más como medio de comunicación, pero aquí en España cuesta mucho todavía. Yo soy optimista en cuanto a lo de los medios digitales, creo que tarde o temprano entrará dinero y la cosa va a tirar para adelante sí o sí.Yo siempre me arrepiento de no haber tenido ese tipo de facilidades.

A los jóvenes les diría que aprovechen las redes sociales como escaparate y para que alguien pueda contratarlos. Haced lo que queráis hacer con ganas y pasión.