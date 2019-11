Entrevista. David Marrero: "La diferencia económica y mediática entre el singles y el dobles es abismal"

A sus 33 años, David Marrero (Telde, Las Palmas. 1980) se define como una persona humilde y trabajadora. A pesar de su avanzada edad, el tenista español afronta el mejor momento de su carrera. Hace exactamente dos semanas cumplía uno de sus sueños: ganar la Copa de Maestros. El canario ha encontrado en Fernando Verdasco la asociación perfecta. Cinco del mundo en la modalidad de dobles, espera un 2014 con los mismos éxitos. De momento, su enorme progresión siembra las dudas en la cabeza de Carlos Moyá, capitán de Copa Davis, que no tendrá fácil elegir la pareja española. Y es que en el presente curso, Marrero y Verdasco se han afianzado y han mostrado el mundo el enorme potencial que llevan dentro.

Pregunta. Esta semana cierra una gran temporada con el ITF de Lanzarote.

Respuesta. Ha sido un año espectacular. Muy contento por todo lo que hemos conseguido, con la victoria en el Masters de Londres hace dos semanas. Esperamos conseguir muchos más títulos.

P. ¿Cómo se sintió tras el triunfo, en el que derrotasteis a los Brian, quizás la mejor pareja de dobles de la historia?

R. No hay palabras para describir las emociones vividas. En la final de un Masters, ganar a la mejor pareja del mundo y proclamarte campeón… es un sueño hecho realidad. Ha sido todo un año peleando por este momento. Mucho sacrificio, muchos años dejando cosas atrás… Al final creo que la recompensa es mayor. O lo vives, o no puedes percibir los sentimientos vividos.

P. ¿Cómo es posible neutralizar el juego tan metódico de los Bryan?

R. Empezamos la semana con la mentalidad de intentar ganar lo máximo. En la final ante los Brian, obviamente no teníamos ninguna táctica. Ellos son los favoritos siempre. Nosotros no teníamos nada que perder, y sí mucho que ganar. "Ante los Bryan no teníamos ninguna táctica". Jugamos nuestro juego e intentamos contrarrestar los saques enviando restos profundos para poder coger la directa e intentar ganar el punto. Teníamos que estar concentrados y atentos para no cometer ningún error. Poco a poco fuimos ganando juegos hasta que en el supertiebreak, por suerte, pudimos contrarrestar su saque y ganamos el partido.

P. A pesar de estos éxitos, todavía hay gente que no le conoce. ¿Cómo se definiría dentro y fuera de las pistas?

R. Dentro de la pista soy una persona que intenta dar siempre todo. Fuera de la pistas me considero una persona sencilla, tranquila, amiga de mis amigos. Humilde. Yo nunca olvidaré de donde he venido. He conseguido mi mejor año, pero sigo siendo ambicioso. El próximo curso intentaré cómo mínimo repetir este año, y espero que lleguen muchos triunfos más.

P. Su mayor Ranking en individuales lo alcanzó en 2010 (puesto 143). Para el gran público, puede ser raro que se dé esa situación en un 5 del mundo en dobles. ¿Tan diferente es una modalidad de otra?

R. Yo creo que sí. Empecé al tenis jugando en individual. Es mucho más solicitado y requiere un esfuerzo físico brutal. Además estás solo en la pista. En dobles, en cambio, al estar acompañado en la pista puedes tener un mal día y tú compañero puede arreglarlo. También la diferencia tanto económica como mediática es abismal.

P. ¿Que opinión tiene de la diferencia de repercusión que tiene en España el tenis individual a los dobles?

R. La verdad es que mi recibimiento en la isla ha sido espectacular. Ni me lo imaginaba. No era consciente de lo que me esperaba. "Mi recibimiento en la Isla ha sido espectacular". A lo mejor no venden como un Nadal, como un Ferrer… Pero hay muchísima gente a la que le gusta el dobles. Si le diesen un poco más de bombo los medios de comunicación, se sorprenderían de como respondería la gente.

P. ¿Le ha costado ganarse la vida con el tenis hasta estos últimos años?

R. La verdad es que sí. Yo he empezado a tener triunfos a nivel económico en el dobles. Compitiendo a nivel individual he ganado un dinerillo, pero no para compensar los viajes durante un año y el estar lejos de mis amigos. La verdad es que con el dobles hacía algunos resultados, ganaba torneos y subiendo en el ranking, el premio ha sido mayor.

P. Marcel Granollers dijo en Planeta Tenis que si los grandes singlistas practicaran con frecuencia el dobles, serían menos las parejas que seguirían ahí arriba. ¿Está de acuerdo?

R. Sí. Ha dicho una verdad como un templo. A parte creo que esto es visible en el torneo de Indian Wells. Como el evento dura casi dos semanas, muchos se apuntan al dobles. Hubo un año donde los ocho primeros cabezas de serie perdieron. "Por suerte los grandes jugadores no compiten en dobles". Si los singlistas se metiesen a jugar al dobles, estarían menos parejas arriba. Por suerte para nosotros no juegan y nos dejan tranquilos [risas].

P. A una persona dedicada al dobles como usted, ¿qué le sugiere el nuevo cambio de reglamento (punto de oro, supertiebreak)?

R. Esa regla la pusieron para que los singlistas puedan también jugar dobles. A mí la idea no me ha disgustado. Es una manera de ahorrar gasto físico y tiempo a los tenistas. A mí la regla me gusta independientemente de que me pueda ir mejor o peor.

P. Antes de ganar con Verdasco, lo hiciste en 2010 (en Estoril y Hamburgo) con Marc López. ¿Qué diferencias existen entre jugar con él, y jugar con Verdasco?

R. Con Fernando llevo años jugando juntos. Le conozco desde hace tiempo y sé cómo juega en individuales. Jugar con Verdasco me aporta mucha tranquilidad dentro de la pista. Marc no tiene el ranking de Fernando, pero dispone de una gran visión de juego, algo muy importante. Además es muy ágil en la red. Uno me aporta unas cosas y el otro, otras.

P. ¿Fernando Verdasco tiene la culpa de la progresión que has vivido esta temporada?

R. Yo creo que no. Es cierto que me ha ayudado muchísimo, pero este año he jugado en Acapulco y en Umag he jugado sin él (con Kubot y Klizan respectivamente) y ganamos. Verdasco me aporta tranquilidad pero toda la culpa no la tiene. Yo creo que también aporto mucho en el dobles.

P. El cambio que le ha llevado a semejante evolución en este 2013, ¿ha sido algo físico, mental o técnico?

R. Físicamente estoy trabajando más. Quiero estar en forma para aguantar más años en el circuito. A mi edad y con todos los años que llevo jugando al tenis, poco puedo mejorar. He mejorado mucho el resto, que era una de las cosas que me costaba. Poco a poca vas puliendo cosas.

P. El próximo curso cumplirá los 34 años. Por lo que dice, creo que aún tiene cuerda para rato.

R. Si las lesiones me respetan sí. Espero que sean muchos años al pie del cañón. Lo más importante, a estas alturas, más que el entrenamiento diario es la recuperación y el evitar las posibles lesiones.

P. A veces parece que Verdasco se va del partido por momentos. ¿Cómo hace para controlar su inestabilidad mental?

R. Esta es la ventaja del dobles, de la que te hablaba antes. "A Verdasco le cuesta un poco mantener las emociones". Es un jugador al que le cuesta un poco más mantener las emociones durante el partido. La suerte es que le conozco muy bien y cuando desconecta, puedo decirle algunas cosas para tratar que no le afecte.

P. Como curiosidad, ¿Cuándo y cómo surge la idea de formar pareja con Verdasco?

R. Justo el año que gane los dos torneos con Marc López en Hamburgo y en Estoril. Estábamos con Fernando en el gimnasio y él iba a entrar a pista y me ofreció jugar el dobles con él. Yo le dije que estaría encantado, que cuando quisiera. Jugamos en Buenos Aires y ganamos. Lo mismo hicimos en Acapulco. Le gustaron las sensaciones. Salió todo muy rodado. A raíz de eso, decidimos jugar juntos los máximos partidos posibles, siempre respetando el cuadro individual.

P. Este lunes, también en Planeta Tenis, Marcel Granollers le dijo a mi compañero Nacho Mulenberg que no entrenaba los dobles con Marc López. Que lo hacía como si jugaran individual. ¿Hace lo mismo con Verdasco?

R. A lo mejor hacemos algunos entrenamientos con ejercicios de dobles, como la volea. La idea es estar con Fernando y hacer como en individual. A veces algunos doblistas me llaman para jugar dobles, algo que no me gusta mucho, pero que sé que no debo descuidar. Pero no solemos realizar ejercicios específicos para el dobles.

P. Tras la gran temporada realizada, mucha gente se pregunta si Verdasco y usted seguiréis formando pareja en 2014.

R. Sí. No hemos hablado para decir que no. Estamos muy contentos del rendimiento que hemos tenido este año y la idea es seguir el curso que viene. "Verdasco y yo seguiremos formando pareja". Siempre respetando su calendario individual. El objetivo es tratar de intentar regresar a la Copa de Maestros. Creo que para España es bueno que haya dos parejas ahí arriba.

P. Un gran año llevo a Marcel Granollers y a Marc López a ganarse la confianza de Corretja. ¿Crees que Moyá, nuevo capitán, confiará en ustedes?

R. Hemos ganado un Masters en Londres y es para tenernos en cuenta. No sé si hemos hecho méritos o no. Creo que a pesar de los triunfos hemos tenido una regularidad importante. Los que deciden ahora son los capitanes, Moyá en este caso. Si considera que hay que ir, estaré encantado. Si deciden que no debo jugar, seguiré haciendo mi trabajo para tratar de tener una oportunidad más adelante.

P. ¿Dispuesto a ir por tanto?

R. Siempre que han hablado para ser un posible candidato he dicho sí. Para mí es un honor. Si cuentan conmigo estaré ahí.

P. ¿Estará vinculado al tenis en un futuro?

R. Yo espero que sí. No he hecho otra cosa que jugar al tenis. Espero que cuando deje de estar en el circuito, pueda viajar ayudando a los jóvenes tenistas que empiezan su andadura. Espero estar vinculado a este mundo.

P. Para concluir, ¿Le queda algún sueño por cumplir?

R. Si te soy sincero de los sueños que tenía en mente, uno era intentar ser Top Ten y el otro ganar una Copa de Maestros. Ahora, si te tuviera que decir uno, pues te diría que formar parte del equipo de la Copa Davis, o intentar ganar uno de los cuatro Grand Slam que se disputan a lo largo del año.