Gala León: ¿defendiendo hoy lo que ayer criticaba?

Tras conocer la noticia de que la próxima capitana de Copa Davis será Gala León, muchos medios de comunicación y numerosas personalidades relacionadas con el mundo del tenis han dado a conocer su opinión sobre este hecho. Pero uno de los días claves fue el pasado martes cuando se entrevistó a la futura capitana en "El Larguero", programa radiofónico de la Cadena SER. En esa entrevista parecía que Gala no sabía lo que le esperaba: un cara a cara con Toni Nadal, tío y entrenador de Rafael Nadal, que días anteriores había dado su opinión sobre este tema.

A Toni le pareció extraña esa situación ya que la extenista no conocía ni el circuito masculino ni a la mayoría de tenistas (incluido Rafa Nadal). Añadió que se esperaba a algún exjugador de cierto nivel como Ferrero. Estas declaraciones fueron tomadas por los medios en sentido machista, aunque realmente no parece que el entrenador del número uno español quisiera decir eso.

Esta semana, tenistas y entrenadores han manifestado su desacuerdo con la decisión de la RFET.

En esa entrevista en "El Larguero", Toni contó que "Gala León no llamó nunca a Nadal mientras éste estuvo lesionado", y volvió a mencionar que "el puesto lo merecían más otros como Ferrero, Bruguera o Berasategui". "Es que a mí no me ofendes para nada. Es tu punto de vista", respondió Gala. Parece que ante todo la que fue número 27 del ranking WTA no encuentra extraño que una mujer sea capitana de Copa Davis.

Después de estos cruces de declaraciones entre capitana, entrenadores y jugadores, hoy nuestros compañeros de Punto de Break han sacado a la luz unas declaraciones que hizo Gala León hace dos años.

En una entrevista realizada por La Web del Tenis se la preguntó lo siguiente: "Se esta hablando mucho de proyecto de tenis femenino. Si dependiera de ti, quien crees que sería la persona indicada para dirigir ese proyecto".

A lo que Gala León contestó: "Por supuesto una mujer, pero ojo, no por ser mujer, si no porque en este país hay muchas mujeres preparadas para este fin y nos pasan por encima, ni nos contemplan. No es una cuestión de sexo, sino de capacitación, y si tenemos a las mejores, ¿por qué no las aprovechamos?".

¿Está contradiciéndose Gala León? ¿No sería mejor entonces que tomara las riendas de la selección española de tenis alguno de los mejores extenistas masculinos que pasaron por el circuito como Ferrero o Bruguera? ¿Se está aprovechando la madrileña de las circunstancias?