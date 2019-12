Lara y Silvia dan la "cara" en Australia

La jornada de hoy nos da dejado con mal sabor de boca, no por las derrotas de dos de nuestros tenistas sino por las circunstancias en las que se han producido.

Robredo sólo aguantó 5 juegos

El jugador natural de Hostalric tuvo que abandonar en su encuentro de primera ronda tras resentirse de sus molestias en su abductor izquierdo. Tommy dijo "basta" a los 20 minutos de encuentro cuando el marcador lucía un esperanzador 3-2 a favor.

Bautista también es duda de última hora debido a un proceso gripal El francés Roger Vasselin se vió beneficiado de esta situación y pasó a segunda ronda sin apenas desgaste, donde se tendrá que medir al ganador del choque entre Kukushkin y Jaziri (todavía en juego).

"No me he podido recuperar de una lesión que me produje la semana pasada y he decidido parar para no hacerme más daño", dijo Tommy tras abandonar. "En el gimnasio y luego entrenando en pista se me fue cargando más el abductor. Me hicieron una resonancia y vieron que había un poco de líquido en la inserción y no hemos tenido tiempo para recuperar", añadió.

Robredo descansará estas semanas para luego iniciar la campaña en la gira sudamericana de tierra batida donde espera encontrarse en buena forma y que comiencen a llegar los buenos resultados.

Cara y cruz para las españolas

Silvia Soler y Lara Arruabarrena cosechan su primera victoria en el cuadro final del Open de Australia, ambas derrotaron a sus rivales en dos sets aunque los partidos fueron de desigual dificultad.

La tolosarra, número 91 del mundo, consiguió superar a la checa Renata Voracova (procedente de la fase previa) en un choque de 70 minutos de duración. La jugadora de San Sebastián obtuvo su primera victoria en las pistas de Melbourne Park, ya que en sus dos intentos anteriores había salido derrotada a las primeras de cambio.

Segunda victoria en un "grande" para la española Su siguiente rival será la belga Yanina Wickmayer que sorpendió a Pavlyuchenkova, vigésimo tercera cabeza de serie, por un tanteo de (4-6, 6-3, 6-3). La derrota de muchas de las favoritas en el cuadro femenino, está siendo la tónica de la primera jornada en el torneo aussie.

"La victoria me sabe muy bien porque a principios de año me había marcado muchas expectativas y no había comenzado muy bien. No es que me hubiera desmotivado pero esperaba hacerlo mejor en los dos torneos anteriores y la victoria de hoy me da moral y ánimo", dijo Lara.

También estará en segunda ronda, la ilicitana Silvia Soler que también consiguió su primera victoria en el torneo, al imponerse a Annika Beck (número 55 del mundo) por (7-5,6-4)

Soler derrotó a la alemana para superar por primera vez en su cuarto intento, la ronda inicial del Abierto de Australia. Remontando un 4-1 en contra en la primera manga y aguantando los envites de la teutona en la segunda, la número 69 del ránking rompió su mala racha en suelo australiano.

La tercera ronda de Roland Garros el pasado año y la del Abierto de EE.UU. en 2011 y 2012 son hasta ahora los mejores resultados de Silvia Soler en torneos del Grand Slam. La ilicitana se medirá en segunda ronda de Melbourne con la italiana Sara Errani, decimocuarta favorita, que derrotó a la estadounidense Grace Min, por 6-1 y 6-0.

Carla, derrota y dudas con su codo.

La canaria cayó por primera vez en su carrera a las primeras de cambio, torneo en el que nos había maravillado en el lejano 2009 con aquellos cuartos de final derrotando a Venus Williams por el camino. La derrota fue clara (6-3,6-1) ante la número 104 del ránking, la alemana Witthoeft.

Una eliminación que genera dudas sobre el estado físico de nuestra mejor tenista en el ránking WTA. Carla vuelve a sufrir dolores en el codo derecho, del que ha sido intervenida en dos ocasiones. Una complicación que le afecta mayormente al servicio, un hándicap muy importante en pistas rápidas como en el Open de Australia.

La alemana se enfrentará en la siguiente ronda a la estadounidense McHale que derrotó a Foretz en un maratoniano partido que se fue a las tres horas de juego (6-4,1-6,12-10).