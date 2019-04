Andy Murray: "Sentía que no me movía bien, puede que sea por las condiciones"

El tenista británico y número uno del mundo, Andy Murray, atendía a la prensa en la rueda de prensa posterior al partido tras conseguir una cómoda victoria ante el ucraniano Illya Marchenko en la primera ronda del primer grand slam de la temporada.

El británico no se mostraba contento del todo. "Si soy honesto, no ha sido mi mejor partido, las condiciones eran bastante diferentes a lo que hemos estado practicando. No he servido bien del todo por lo que he tenido que esforzarme más en mis juegos de servicio", afirmó.

El periodista le recordaba algunas palabras que decía durante el partido relacionadas con su mal movimiento de pues durante los puntos: "No me he movido bien, es el sentimiento que tengo ahora mismo. El vuelo de la pelota es algo más rápido por lo que la pelota te llega antes que en los torneos anteriores. Igual es cosa de los nervios, es normal estar nervioso o lento de pies en las primeras rondas".

Igual el ser número uno no le ha sentado bien del todo, pero ha dejado muy claro que no es así: "Con lo que me ha costado llegar creo que tengo la madurez suficiente para llevarlo. Puede que te pase cuando eres muy joven pero cuando tienes la madurez suficiente es fácil llevarlo".

No ha perdido el tiempo en sus vacaciones ni se le ha subido a la cabeza, para él prácticamente todo sigue igual, es la mentalidad que tiene que tener un campeón: "He disfrutado mucho el parón que tuvimos tras el torneo de maestros. He pasado mucho tiempo en casa con la familia y los amigos, nada ha cambiado nada, lo único es que he disfrutado más estas vacaciones porque ha sido una temporada con un gran desgaste".

La situación de Murray en la Copa Davis puede que haya contribuido a ese crecimiento como jugador que ha desarrollado durante el últtimo año, no es fácil ser capitán y tener a todo un país a tus espaldas: "No me siento un líder del equipo, me siento parte de un equipo en el que todos trabajamos en busca de un objetivo común. Intento ayudar a los tenistas británicos en todo lo que puedo, me preocupo bastante por el tenis británico.

Tras las preguntas centradas en su rendimiento en pista y sus sensaciones, fue preguntado por su próximo rival, el siempre peligroso Rublev, un jugador que si tiene el día puede dar la sorpresa: "Conozco poco sobre él, no he coincidido nunca ni he jugado contra él, lo vi jugar hace años en el US Open ante Youhzny y pensé que era bastante bueno, me gustaba su golpeo limpio a la bola".

El tenista nunca ha podido conseguir este Grand Slam por lo que era una incógnita saber cómo afronta mentalmente este torneo: "Mis sensaciones son muy positivas, a pesar de haber tenido siempre malos pensamientos me encanta este torneo. Siempre he jugado muy bien en pistas con estas condiciones, voy a luchar como ya he hecho para intentar ganar por primera vez este torneo".