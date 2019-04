Rafa Nadal: "Cuando tienes un rival a buen nivel y tú no, te vas a casa"

Rafa Nadal está realizando una buena temporada hasta el momento tras el parón que decidió hacer en los últimos meses de la temporada pasada, y por lo visto le ha venido muy bien a juzgar por los resultados que viene firmando. En el ATP 250 de Brisbane alcanzó los cuartos de final, y luego vinieron dos finales en el Australian Open y en el ATP 500 de Acapulco.

Pero hay otro jugador que también decidió sacrificar los últimos meses del año para recuperarse totalmente y comenzar la temporada 2017 con las pilas cargadas: Roger Federer. Es indiscutible que ese parón le ha venido de perlas: en el mismísimo Open de Australia volvió a la competición y desplegó un tenis de altos quilates. Tres de sus siete partidos en el camino hacia el título fueron a cinco sets, y el helvético mostró en ellos, y en todo el torneo, un rendimiento sensacional. Uno de esos partidos fue en la final, ante Rafa Nadal, en la que se apuntó, tres años y medio después, su 18º Grand Slam.

El destino quiso que los dos jugadores que han protagonizado la mejor rivalidad de la primera década del siglo XXI se cruzaran en los octavos de final de Indian Wells un mes y medio después. El manacorí tenía la oportunidad de tomarse la revancha ante el suizo.

Pero Federer dio su enésima Master Class sobre una pista de tenis y Nadal no pudo hacer nada para frenar el vendaval que le llegaba desde el otro lado de la pista. Un 6-2 y 6-3 en 68 minutos le bastó para deshacerse del español y ganarle por decimotercera vez.

El actual número seis del mundo mostró sus sensaciones ante esta derrota señalando que "esto no es un revés, para nada. Estoy en buena posición del 'Race', y he empezado bien el año, mejor de lo que hubiera soñado. Hoy he perdido un partido que me hubiera gustado ganar, pero no ha podido ser. La semana que viene (en Miami) tendré otra oportunidad para jugar bien y haré lo posible para que así sea".

Acerca del primer Masters 1000 de la temporada comentó que "es un torneo importante para mí, que me encanta y donde tengo un buen récord. Las condiciones aquí normalmente son buenas para mí, pero el cuadro no ha sido el soñado y, cuando tienes un rival a buen nivel y tú no, como hoy, pues te vas a casa.Él ha jugado muy rápido y a mí me ha costado coger el ritmo de partido. Ha jugado en ventaja en el marcador en todo momento, ha ido todo de cara para él porque lo ha hecho mejor que yo. Le felicito por ello".

El español tiene la semana que viene el Masters 1000 de Miami para olvidar cuanto antes esta derrota y realizar el mejor papel posible en el torneo que se juega en Crandon Park (Florida).