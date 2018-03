Del Potro: "No sé cuándo voy a jugar en tierra batida"

Después de 15 partidos, Juan Martín del Potro sufrió una derrota. Tuvo que ser John Isner el que frenara esta racha de victorias consecutivas por parte del tandilense. Aún así, a pesar de haber caído derrotado en semifinales de Miami y no poder conseguir ese prestigioso "Double Sunshine", Del Potro se puede ir a casa satisfecho por lo logrado en las últimas semanas (título en Acapulco y en Indian Wells y las ya comentadas SF en Cayo Vizcaíno), sabiendo que ahora podrá tomarse un largo período de descanso.

"John ha merecido ganar hoy", reconoció DelPo tras caer ante Isner por 6-1 7-6(2). "Ha sacado increíble y ha jugado un gran tenis en el tiebreak. Cuando juega tan bien como lo hizo hoy, es uno de los más complicados del circuito. Tiene todo para poder ganar el título en Miami", comenzó diciendo el argentino, alabando a su rival de hoy, que hizo uno de los mejores partidos de su carrera.

Después, quiso agradecer todo el apoyo del público durante estas dos semanas en Cayo Vizcaíno. "Me he sentido un poco cansado en estas últimas semanas pero siempre que entro a pista, el amor por jugar me puede. Siento mucho el calor de los fans y quizá eso haga que el dolor se vaya durante el partido. Me voy a casa contento y con cosas que poder celebrar. Ahora sólo quiero descansar y no pensar en tenis por un tiempo", comentó el de Tandil, que tiene ganas de volver a su ciudad natal para "poder hacer asados con mis amigos o pasar tiempo con mi familia".

Sobre las sensaciones que tiene después de este inicio de temporada, dijo: "Estoy muy feliz por estos torneos. No sólo por Indian Wells y Miami, también ganar en Acapulco fue especial. Hoy he jugado mi partido número 16 en un mes, creo que es más que suficiente. Ahora toca recuperar el cuerpo y sobre todo, ser inteligente a la hora de organizar mi calendario". Ahora llega la gira de tierra batida europea y Del Potro no quiere asegurar al 100% si disputará algún torneo. "Tengo que ver cuáles serán mis próximos torneos. No sé cuándo voy a jugar en tierra batida. Sobre esta superficie a mí me cuesta jugar. Mi físico lo siente mucho y tal vez juegue poco. Voy a pensar más en el pasto. Lo primero que necesito es descansar ya que mi prioridad es estar saludable el resto del año. Quizá me salte los primeros torneos en tierra y me prepare para París o en algún torneo previo", aseguró.

Según el periodista argentino de La Nación, Sebastián Torok, si no hay cambios de última hora, el calendario de Del Potro en la gira de tierra sería Madrid, Roma y Roland Garros, teniendo prácticamente un mes de descanso para poder prepararse bien de cara a esos torneos. Por último, comentó la "Torre de Tandil" que el ránking y el número uno no "son mis prioridades y no tengo obligaciones de jugar. Cuando me sienta bien, volveré", concluyó el actual número seis del mundo.