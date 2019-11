Roger Federer - Stan Wawrinka: el heredero quiere el trono de la leyenda

Ha llegado la hora de la verdad tanto para Roger Federer como Stan Wawrinka, y es que ya no hay marcha atrás, los motores se van a poner en marcha con dos potencias mundiales del tenis suizo con un único objetivo entre ceja y ceja: la final del US Open. Federer, la leyenda, contra Wawrinka, el heredero, a un solo asalto de cinco posibles sets ante la tenta mirada de los aficionados que poblarán las gradas de la Arthur Ashe Stadium en el último turno de la jornada.

La leyenda no se cansa de ganar

Un año más la temporada está siendo impecable para el número dos del ránking ATP, y es que después de dejar dudas cayendo en tercera ronda del Abierto de Australia, Roger Federer se fue entonando poco a poco hasta coronarse vencedor en Dubai, Estambul y Halle, mientras que en los dos Grand Slam restantes cayó en cuartos de final de Roland Garros y en Wimbledon nada pudo hacer para derrotar en la final al serbio Novak Djokovic.

Llegó pisando fuerte al US Open Roger Federer, y es que el tenista suizo se coronó vencedor del Masters 1000 de Cincinnati, antes de debutar en la primera ronda del torneo americano derrotando al argentino Leonardo Mayer por 6-1, 6-2 y 6-2, para vencer al belga Steve Darcis en segunda ronda por 6-1, 6-2 y 6-1. El tercer escolló de Federer en el US Open fue el alemán Kohlschreiber, a quien venció por 6-3, 6-4 y 6-4, antes de enfrentarse a un duro choque frente al americano John Isner, venciendo por 7-6 (0), 7-6 (5) y 7-5. En su último partido hasta el momento, Roger Federer logró derrotar al francés Richard Gasquet por 6-3, 6-3 y 6-1.

Roger Federer tiene por delante un complicado partido frente a Stan Wawrinka, con quien tiene una gran relación y será un orgullo medirse a él. "Wawrinka jugó un partido maravilloso ante Anderson, la verdad es que ha mejorado mucho y yo no podría estar más feliz de jugar con él aquí. Somos dos suizos en las semifinales del US Open, algo que es muy bueno para los dos y estoy deseando que llegue el partido", comentó ante los medios de comunicación.

El natural heredero del legado de su compatriota

Una vez decida retirarse del tenis profesional Roger Federer, los fotos mediáticos en Suiza pasarán a enfocar en su totalidad a Stan Wawrinka, quien tendrá la importante papeleta de conseguir el máximo número de títulos con respecto a su compatriota. Hasta el momento, en la presente temporada, el tenista suizo se ha coronado vencedor en Chennai y Rotterdam, además de en Roland Garros, donde logró un nuevo Grand Slam en su palmarés venciendo al serbio Novak Djokovic, lo cual le permite estar en estos momentos en la quinta posición del ránking ATP.

Inmerso en un mar de dudas compareció Stan Wawrinka en el US Open, después de abandonar en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal y posteriormente caer en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. El suizo debutó en el US Open venciendo al español Albert Ramos por 7-5, 6-4 y 7-6 (6), antes de imponerse al coreano Hyeon Chung por 7-6 (2) 7-6 (4) y 7-6 (6). En tercera ronda logró vencer el belga Ruben Bemelmans por 6-3, 7-6 (5) y 6-4, un encuentro que dejó paso a la batalla de los cuatro sets para derrotar al estadounidense Donald Young por 6-4, 1-6, 6-3 y 6-4. En su último partido hasta el momento, Stan Wawrinka logró vencer al sudafricano Kevin Anderson por 6-4, 6-4 y 6-0.

No siempre se puede conseguir acceder a una semifinal de un Grand Slam, por lo que Wawrinka no dudó en ensalzar el resultado obtenido, repitiendo el cosechado en 2013. "En mi manera de encarar los partidos, cambia mucho que sea en un Grand Slam, que sea en cinco mangas, algo que me da tranquilidad y margen, amo esta pista y el ambiente ha sido increíble. He jugado un buen tenis, he tenido ritmo, consistencia y siempre he asegurado bien mis golpes con la derecha y de revés. Creo que mi saque también fue clave a la hora de decidir el triunfo", comentó ante los medios de comunicación.

Acceso al Torneo de Maestros para Roger y Stan

Teniendo en su haber una marca de 48 triunfos y 11 derrotas, Roger Federer certificó venciendo a John Isner en octavos de final, su pase al Torneo de Maestros que se disputará en Londrés con los ocho mejores tenistas de la temporada. Tampoco quiso ser menos su compatriota Stan Wawrinka, que con 36 victorias y 12 derrotas se ganó un hueco en el Torneo de Maestros, sitio al que acudirá después de haberlo hecho 2013 y 2014, en ambas llegó a semifinales.

Después de acceder a las semifinales del US Open, Roger Federer igualó a Andre Agassi como el segundo tenista como más semis en el torneo americano con diez, siendo el primer lugar para Jimmy Connors con catorce, mientras que por primera vez en la Era Abierta hay dos semifinalistas suizos en una misma edición del US Open, siendo también Roger Federer el único tenista capaz de no ceder ni un solo set, tanto en el cuadro masculino como femenino de la presente edición.

Federer y Wawrinka se conocen a la perfección

Ni más ni menos que 19 veces se han enfrentado entre sí Roger Federer y Stan Wawrinka, con un aplastante balance de 16 victorias para Roger y tan solo tres para Stan. El número dos del ránking ATP venció en Rotterdam (2005), Dubai (2006), Canadá (2009), Madrid (2010), Roland Garros (2010), Estocolmo (2010), Australia (2011), Indian Wells (2011), Roland Garros (2011), Basilea (2011), Cincinnati (2012), Shanghai (2012), Indian Wells (2013), Wimbledon (2014), Torneo de Maestros (2014) y Roma (2014), mientras que el número cinco del ránking ATP se impuso en Montecarlo (2009), Montecarlo (2014) y Roland Garros (2015), siendo este el último compromiso entre ambos.